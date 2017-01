Dacia Sandero Stepway model year 2017

CARROZZERIA

L’edizione 2017 del crossover franco-rumeno si distingue esternamente per pochi ma indovinati dettagli: frontale di ispirazione Duster con nuova firma luminosa, toni neri sul paraurti e calandra bipartita a rettangoli cromati, infine gruppi ottici posteriori dall’effetto luminoso quadripartito.

INTERNI

Salgono a bordo elementi in cromo satinato su quadro strumenti, maniglie porte e leva del cambio. Il logo Dacia è ora in maggior evidenza su volante in pelle a quattro razze, mentre i tessuti a maglia 3D sono esaltati da impunture dal rilevo più corposo. I comandi degli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori migrano dalla plancia ai pannelli porte.

MOTORI

La scelta si divide tra i noti 0.9 TCe 3 cilindri 90 Cv, anche in versione benzina-Gpl, e il pari potenza 1.5 dCi alimentato a gasolio (25 km/l reali). A differenza della Sandero standard, invece, nemmeno in futuro la Stepway verrà proposta in associazione al nuovo 1.0 SCe 3 cilindri benzina da 75 Cv. La trasmissione? Manuale a 5 rapporti oppure robotizzata Easy-R (molto «pigra»), sempre a 5 velocità.

PREZZI

Il restyling di Sandero Stepway approda in concessionaria questo fine settimana. Invariata la soglia d’ingresso: 11.950 euro il prezzo della 0.9 TCe con Start & Stop, per salire fino a 13.450 euro se si opta per la 1.5 dCi S&S Easy-R. Cresce la lista degli optional, con clima manuale, sistema multimediale Media Nav Evolution, cruise control e telecamera posteriore.l.c.