Stinger, anche Kia sedotta della gran turismo

Nel nome c'è già il seme di un carattere forte. Stinger. Come il pungiglione dello scorpione, come il missile terra-aria, come il cocktail. Ora anche come una Gran Turismo di razza firmata Kia.

Già: sdoganata da un pezzo l'immagine di auto popolare, il brand coreano entra a gamba tesa in un segmento che richiede quarti di nobiltà (Alfa Romeo Giulia) o meglio ancora quell'etichetta premium (Audi, Bmw, Mercedes, Jaguar) a cui troppi ambiscono spesso a sproposito. Ma alla Kia non sono certo diventati matti e sfornano questa coupé GT cinque posti secondo la filosofia del marchio: prezzo accessibile, sette anni di garanzia o 150mila chilometri, stile ineccepibile, garantito dalla matita di Peter Schreyer.

A FINE ANNO

Per conoscere diversi dettagli, a partire dal prezzo, dovremo attendere ancora qualche mese (la Stinger arriverà sul mercato fra ottobre e novembre) ma questo modello è talmente importante per l'immagine di Kia ben prima che per il mercato che a distanza di pochi giorni dal debutto mondiale al Salone di Detroit, è stata la scorsa settimana Milano - capitale europea del fashion - a ospitare la prima passerella continentale di Stinger, «pensata e progettata per essere una perfetta gran turismo», affermano sicuri a Kia Motors Europe.

PROPORZIONI CLASSICHE

Gran bell'oggetto la Stinger, anche se da qualche angolazione ricorda un po' le Jaguar. Cofano imponente con il geniale «taglio» interno per l'apertura del vano motore che fa tanto anni '60, sbalzi ridotti, feritoie e prese d'aria da supercar, cerchi da 19”, silhouette fastback con raffinatissimo spoilerino, senza contare dettagli tecnici come il fondo carenato con diffusore posteriore e i freni Brembo con pinze colorate. Le dimensioni sono importanti: 4 metri e 83 di lunghezza, 1 e 87 di larghezza mentre l'altezza di 1 e 40 è da vera sportiva.

ANCHE DIESEL

Se nell'America trumpiana l'unico motore che conta è quello a benzina, per l'Europa Kia ha saggiamente pensato anche a un propulsore a gasolio: un inedito 2.2 turbodiesel da 202 Cv andrà ad affiancare i più nobili 2.0 turbo benzina da 250 Cv e - come impone il dress code a certi livelli - un bel sei cilindri a V, 3.3 litri biturbo da 370 Cv. Trazione posteriore o integrale, tanto per chiarire che anche il progetto tecnico è adeguato all'idea di gran turismo. Si vocifera di uno 0-100 in 5”1...

L'ABITACOLO

L'interno è sobrio, ma di alta qualità. Sedili avvolgenti sportivi eppure comodi, bella posizione di guida, plancia dall'andamento orizzontale dove troneggia lo schermo dell'infotainment. Stona un po' la leva del cambio (automatico a 8 rapporti) un po' larga. Spazio, grazie a un generoso passo che supera i due metri e 90, ce n'è in abbondanza: oltre un metro per le gambe di chi siede davanti, 92,5 cm dietro.