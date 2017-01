La nuova Opel Crossland X

XFACTOR

Dopo Mokka X, il Fulmine di Russelsheim colpisce ancora il segmento Cuv (Crossover Utility Vehicles). Opel Crossland X sostituirà Meriva e vira verso uno stile più «mascolino», conservando tuttavia misure cittadine (4,21 metri) e la sola trazione anteriore.

SANGUESPAGNOLO

Crossland X nasce a Saragozza su meccanica Citroën C3 Picasso di prossima generazione. Aspetto roccioso ma elegante, seduta alta a favorire la visibilità, comfort e spazio a bordo quasi «premium», incluso un bagagliaio modulabile da 410 litri. L’anteprima a marzo al Salone di Ginevra.

CONNETTIVITÀ

Cuore della strumentazione è lo schermo touch da 8”. Il sistema di infotainment della Crossland X è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, includendo la Radio R 4.0 IntelliLink e il Navi 5.0 IntelliLink. Wi-Fi Hotspot per la connettività su smartphone e Opel OnStar per l’assistenza stradale h24.

TECNOLOGIAAVOLONTÀ

Faranno parte dell’equipaggiamento anche i fari anteriori Adaptive Forward Lighting full LED, head up display, telecamera posteriore panoramica, assistenza al parcheggio, allerta incidente Forward Collision Alert, sistema per la prevenzione dei colpi di sonno Driver Drowsiness System, sistema di mantenimento della corsia di marcia, riconoscimento dei limiti di velocità Speed Sign Recognition, infine l’avviso angolo cieco laterale. Identikit di un futuro best seller?L.C.