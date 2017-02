Jeep Grand Cherokee il vero Suv a stelle e strisce

Quando si parla di grandi Suv, i costruttori che si piccano di essere i «pionieri» sono tanti. Nel dubbio, ad attribuire a Jeep la paternità di quel segmento - state certi - non si sbaglia. Ultraventennale icona «Stars & Stripes», Grand Cherokee fa visita al chirurgo plastico e affronta il 2017 rasserenato da minimi ma indovinati ritocchi estetici. Soprattutto, esce dai magazzini generali col carrello gonfio di accessori.

SUA ALTEZZA

L’allestimento Trailhawk (solo una tra le sei proposte) trasforma l’ammiraglia Jeep in un impavido bisonte americano in grado di tritare qualsiasi ostacolo gli si pari innanzi, oltre che di attraversare indenne ogni genere di fondo o di pendenza. Al di là del nuovo frontale, ora ancor più mascolino (fascione paraurti ridisegnato, nuovi fendinebbia e griglia a sette feritoie), Grand Cherokee Trailhawk esprime il proprio amore per il fuoristrada vero e proprio adottando esclusivamente cerchi da 18” a spalla alta, gomme tassellate con carcassa in kevlar, 20 kg di piastre sottoscocca in acciaio, inoltre pompando l’altezza dal suolo fino a quota 27,5 cm. Riconosci il «falco dei sentieri» anche dalla decalcomania antiriflesso sul cofano. Quanto alla dotazione interna, si registrano sedili contenitivi, funzione Selec-Terrain per la ripartizione della trazione e menu specifico (Off-road pages) nel sistema Uconnect con display touch (8,4”): articolazione ruote, stato di salute sospensioni e altri parametri primari della guida estrema vengono monitorati con un clic.

QUADRA-LIFT

L’arsenale tecnico di Grand Cherokee MY17 si completa con le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift (di serie su Overland e Trailhawk), per una migliore articolazione e una maggiore corsa della sospensione, e il sistema Selec-Speed Control aggiornato con Hill Ascent: permette di gestire la velocità del veicolo sia in salita, sia in discesa, per mezzo delle palette del cambio al volante (di serie la trasmissione automatica a 8 rapporti) anziché freno e acceleratore. La qualità della proverbiale trazione 4x4 Jeep è a sua volta garantita dal sistema Quadra-Drive II, con tanto di differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato (ELSD).

ADDIO RUMORI

Ma non tutti acquistano Jeep per rotolarsi nel fango e scalare pareti verticali: ai clienti più «tradizionali» è allora dedicato l’equipaggiamento Summit, cerchi esclusivamente da 20”, fendinebbia a Led e rivestimenti interni in pelle Nappa, pelle Laguna ed Alcantara. Anche se il vero «plus» è forse l’Active Noise Cancellation, programma elettronico che ripulisce l’abitacolo dai rumori indesiderati. L’ANC verrà apprezzato ancor di più sulla versione SRT con V8 Hemi 6.4 da 468 Cv: così «conciata», una Grand Cherokee lanciata al massimo (guai solo a provarci…) ha la forza d’urto di una locomotiva (0-100 km/h in 5 secondi), alla quale somiglia per la verità anche in termini di consumi (meno di 5 km/l in città). La gamma include in ogni caso anche il 3 litri CRD a gasolio (190 o 250 Cv), il benzina V6 Pentastar da 3,6 litri (286 Cv) e un V8 più equilibrato da 5,7 litri e 352 Cv. Il capitale lo mette Fca, la tecnologia viene sempre da Detroit: prezzi a partire da 57.200 euro (3.0 CRD Laredo), ma è un attimo veder crescere il «tassametro».

L’IDENTIKIT

Grand Cherokee 3.0 CRD Trailhawk

Dimensioni lunghezza 4828 mm, larghezza 1943, altezza 1802, passo 2915

Bagagliaio 782/1554 litri

Motore 2987 cc, 6 cil. a V, 24 v, turbodiesel Euro 5+. 250 Cv a 4000 giri/min., 570 Nm a 2000 giri/min.

Trasmissione cambio automatico ZF a 8 rapporti con overdrive, trazione integrale permanente

Prestazioni vel. max. 202 km/h, 0-100 km/h in 8,2 sec.

Consumi 9,3 l/100 km (urbano), 6,5 l/100 km (extraurbano), 7,5 l/100 km (misto)

Emissioni CO2 198 g/km

Prezzo 71.200 euro

In vendita subito