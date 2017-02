Lexus IS model year 2017 in quattro mosse

LA SFIDA

Lexus rilancia la propria berlina IS (segmento D) con un restyling che migliora la qualità degli interni, ritocca la silhouette e la dinamica per sfidare le big three tedesche (Classe C di Mercedes, Serie 3 Bmw e Audi A4). La Is è dotata di un sistema Full Hybrid che coniuga un motore benzina 2.5 quattro cilindri a ciclo Atkinson con un motore elettrico.

L'OFFERTA

Quattro allestimenti: Business (41mila euro), Executive (42.900) e le top di gamma F Sport e Luxury (entrambe a 51mila). Fino a fine marzo, però, offerta di lancio sulla versione di punta in termini di volume, la Executive, a 34.900 euro (compresa permuta) con la possibilità di sfruttare le formule «pay per drive» (250 euro al mese) e «lease per drive» (200 euro al mese).

DESIGN

Tra i nuovi elementi spiccano la griglia a clessidra, la linea sulle fiancate e i nuovi Led a diamante. Quello che balza agli occhi sono i nuovi gruppi ottici a Led e le prese d’aria più ampie. Posteriormente oltre ai fari a Led si possono distinguere anche i terminali di scarico rettangolari. A disposizione cerchi da 16, 17 e 18” con design rinnovato.

L'INTERNO

I materiali sono di alta qualità; nuovi gli inserti in legno rifiniti al laser che vanno a impreziosire la consolle centrale. Il display multimediale raggiunge i 10,3”, mentre il nuovo schermo ad alta definizione offre la possibilità di una doppia visualizzazione dei contenuti. Il nuovo modello introduce il Lexus Safety System+, un pacchetto sicurezza con sistemi studiati per prevenire e ridurre i rischi in caso di incidente.