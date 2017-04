La nuova Picanto: Kia sfida la Panda

La Panda farà bene a guardarsi intorno. Se la piccola Fiat è la regina delle citycar, la terza generazione di Picanto ha le carte in regola per rappresentare un'alternativa intrigante a chi vuole contenuti di alto livello in dimensioni da città. E a un prezzo giusto, soprattutto al momento del lancio che fa partire il listino a quota 9.300 euro.

LA COREANA PER L'EUROPA

Design e standard qualitativi sono per i palati fini del Vecchio Continente. Magari manca quel tocco di femminilità che rendeva così simpatica la prima Picanto, ma oggi 3 metri e 60 di auto fanno gola a parecchi, dai giovani ai prepensionati, termine che ha poco appeal nel mondo del marketing ma fotografa una fetta consistente di italiani. Cosa vogliono? Una 5 porte a benzina (o a Gpl, da sempre pezzo forte di Picanto, in arrivo a giugno): eccoli accontentati. Il «tiger nose» di famiglia è robusto, l'immagine più importante nonostante la lunghezza non cambi (meno sbalzo anteriore, più passo) ma anche più raffinata con i gruppi ottici posteriori a C. Meno convincente la coda, che però nasconde un bagagliaio grande per la categoria (250 litri contro i 200 di prima). Per chi si sente fighetto c'è la versione Gt Line (è la prima volta nel segmento) con inserti sportivi, cerchi da 16” e motore 1.2.

AL VOLANTE

A proposito, secondo noi basta il 1.0 da 67 Cv che ha diminuito i consumi del 6%, ma dietro l'angolo c'è in arrivo il nuovo 1.0 tre cilindri turbo che rappresenta un bel passo avanti. La cavalleria è adeguata al segmento, ma il telaio ben bilanciato ne gestirebbe di più. Discreta l'insonorizzazione, molto buona la posizione di guida, decisa la frenata e ottima la visibilità. Qualche problemino in più se si è massici a posizionarsi dietro, ma siamo nella norma delle citycar.

Dove migliora in modo sensibile la qualità è all'interno, con plastiche di buona consistenza, dettagli di gusto come il bracciolo «slide», tecnologia al top con un generoso navigatore (optional) che dialoga con Android e CarPlay, retrocamera e pure ricarica wireless. A livello di sicurezza i coreani non hanno voluto lesinare: c'è il sistema automatico di frenata sia Urban (stop completo fino a 80 km/h) che City fino a 180 km/h.

L'OFFERTA DI LANCIO

In un listino colorato (9 tinte più 4 per la Gt Line) si parte da 10.800 euro per la City, 11.300 per la Active e 12.500 per la Cool. Non male, ma di questi tempi in un segmento del genere serve ben di più: e allora ecco che fino al 31 maggio Kia Italia propone uno sconto di 1500 euro, una rateizzazione di 100 euro al mese (anche per la Gt Line) per 36 mesi con 3000 euro di anticipo e il golosissimo Techno Pack - che varrebbe un migliaio di euro - in omaggio. E come sempre, 7 anni di garanzia. Come nessun altro.

SECONDO NOI