Stelvio, due nuovi motori. E la trazione posteriore

Al «porte aperte» dell’Alfa Romeo Stelvio previsto nelle concessionarie italiane per il prossimo weekend dell’8-9 aprile, ci saranno diverse novità per il Suv del Biscione. Si amplia l’offerta motori con due nuove unità, c'è la disponibilità della trazione posteriore (in alternativa a quella integrale) e più accessori.

Debuttano, quindi, le varianti da 200 Cv del 2.0 Turbo benzina, abbinato a una trasmissione a quattro ruote motrici, e da 180 Cv del turbodiesel 2.2, proposto solo con la trazione posteriore. Quest’ultima fa scendere il prezzo d’attacco della gamma del Suv italiano ai 47.300 euro dell’allestimento Business. Le due proposte si affiancano in listino al 2.0 Turbo Benzina 280 Cv e al 2.2 Turbo Diesel 210 Cv, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4.

Trazione posteriore non significa solo più divertimento alla guida ma anche un bel risparmio. Oltre a permettere un prezzo sotto i 50mila euro, la sua adozione, abbinata al cambio automatico a 8 rapporti, ha ridotto il peso a 1.604 kg a beneficio dei consumi. Lo Stelvio 2.0 RWD è omologato per 4,7 litri di gasolio ogni 100 km nel ciclo misto con emissioni di Co2 di 124 grammi al chilometro. La trazione posteriore è poi attesa in arrivo anche sul nuovo benzina turbo da 200 Cv.

Prodotti in Italia, negli stabilimenti di Termoli (benzina) e Pratola Serra (gasolio), in aree dedicate ai motori Alfa Romeo, i propulsori appartengono a una nuova generazione di quattro cilindri realizzati interamente in alluminio. Il 2.2 Diesel da 180 Cv eroga una coppia massima di 450 Nm a 1.750 giri/min, adotta il sistema d’iniezione di ultima generazione MultiJet II con Injection Rate Shaping (IRS) e pressioni d’esercizio di 2.000 bar e dispone di un turbocompressore a geometria variabile ad attuazione elettrica. Sullo Stelvio permette una velocità massima di 210 km/h e uno 0-100 in 7"6.

Il motore 2.0 Turbo benzina da 200 Cv prevede l’albero di trasmissione in carbonio. Oltre al sistema elettroidraulico di attuazione valvole MultiAir, vanta l’iniezione diretta con sistema ad alta pressione da 200 bar e una coppia massima di 330 Nm a 1.750 giri. Le performance promesse sono 215 km/h di velocità massima e 7"2 nello 0 a 100 km/h.

Contestualmente con il lancio dei due nuovi propulsori la gamma di Stelvio si arricchisce di due contenuti: il raffinato interno di colore cioccolato e l’interno sportivo che include inserti in alluminio, ambiente nero, volante in pelle e sedili sportivi riscaldati ad alto contenimento, con rivestimento in pelle, regolazione elettrica a 6 vie e fianchetti regolabili elettricamente.

Novità in arrivo anche per la berlina Giulia. Da questo mese entra in gamma il 2.2 diesel da 180 CV abbinato alla trazione integrale Q4 e al cambio automatico, disponibile con l'allestimento Super (prezzo 46.000 euro) che, tra gli equipaggimenti disponibili, prevede i sedili elettrici anteriori regolabili elettricamente, gli specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e i dischi freno maggiorati.