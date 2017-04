La Dacia diventa anche Brave

Se il buon giorno si vede dal mattino, allora il 2017 per Dacia sarà l’anno della riscossa. Anzi: della conferma, visto che il brand di proprietà Renault da anni non sbaglia un colpo. Un dato? Tra gennaio e febbraio Dacia ha venduto il 12,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. «Un successo basato - spiega Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione Renault-Dacia Italia - su 4 punti essenziali: qualità Renault, rete efficiente, ottimo rapporto qualità/prezzo e gamma semplice, affidabile e accessibile».

Accessibile un po’ a tutti, aggiungiamo noi. Il modello di punta è Duster che vale il 42,5% delle vendite, seguito dalla berlina Sandero (40,5%), Dokker (8,4%), Logan MCV (4,7%) e Lodgy (3,6%). Nell’intera gamma, l’allestimento Stepway è quello preferito: per Sandero, per esempio, è stato scelto da 7 clienti su 10. Bene, approfittando del rinnovamento dell’intera gamma, Dacia mette a disposizione di tutti i modelli la nuova Serie Speciale Brave, sviluppata proprio su base Stepway.

Già dal nome, la «Brave» trasmette le sue caratteristiche di robustezza e affidabilità sottolineata dal look crossover con tinta esclusiva Grigio “Islanda”. Per Sandero, Logan MCV, Lodgy e Dokker il design esterno è completato dai cerchi Flexwheel 16”, con una tinta specifica Grigio Erbé, mentre Duster Brave adotta cerchi da 16” in alluminio Cyclades diamantati. Su Duster, questa serie speciale integra il Pack All Road, che prevede passaruota e protezioni laterali della parte inferiore delle porte in colore nero, retrovisori esterni Shiny Black e Pack Look che comprende protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, barre da tetto e pedane laterali Dark Metal, vetri scuri e terminale di scarico cromato.

Nell’abitacolo, la Brave propone sellerie esclusive con personalizzazioni e impunture color rame oltre che il volante in pelle. Il tocco color rame si ritrova anche sulla modanatura del frontale centrale e sulle bocchette di aerazione. Gli interni di Duster Brave sono ulteriormente impreziositi dalle soglie battitacco e dai tappetini con finiture color rame.

Di serie, clima manuale, sistema Media Nav Evolution, assistenza al parcheggio posteriore con retrocamera e cruise-control. I prezzi? Sicuramente accessibili: 100 euro in più rispetto alle versioni Stepway di Dokker, Lodgy, Sandero e Logan MCV, per un valore prodotto addizionale di 600 euro e 1.100 in più rispetto alla versione Laureate di Duster per un valore prodotto addizionale di 2.100 euro. Il prossimo weekend è quello di lancio.