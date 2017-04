Golf, ecco le nuove versioni elettriche, GTI Performance e R

Cresce la famiglia Golf. Volkswagen ha presentato la variante elettrica, la GTI Performance e la R. Ecco in dieci mosse le novità

1. e-Golf: emissioni zero per, 136 Cv di potenza, 300 km di autonomia nel ciclo NEDC.

2. Golf GTE: la trazione ibrida predittiva gestisce la potenza di 204 CV tenendo conto delle informazioni del GPS e delle caratteristiche del percorso.



3. Golf GTI Performance: la GTI più potente vanta ora 245 Cv e l'Active Info Display di serie.

4. Golf R: con 310 Cv di potenza, è l'ammiraglia della gamma.

5. Nuovo look: paraurti di nuovo design, nuovi parafanghi e nuovi gruppi ottici posteriori full LED di serie.

6. Su e-Golf, Golf GTE, Golf GTI e Golf R i proiettori sono sostituiti da nuovi fari con tecnologia LED.

7. Più intuitiva: il sistema di infotainment Discover Pro con comandi gestuali introduce una tecnologia avveniristica.



8. Digitalizzazione: con l’Active Info Display, la Golf è per la prima volta con strumentazione completamente digitale.

9. Always on: i servizi online Guide & Inform e il nuovo servizio Car-Net Security & Service per la Golf.

10. Parzialmente automatizzata: grazie alla nuova assistenza nella guida in colonna, la Golf è in grado di viaggiare in modo parzialmente automatizzato nel traffico stop&go fino a 60 km/h.