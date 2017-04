La nuova Suzuki Swift in 5 mosse

COM'E'

Cambiata nelle proporzioni grazie all’inedita piattaforma Heartect, la nuova generazione di Swift si presenta solida e grintosa sull’asfalto, soprattutto nelle varianti con ruote in lega da 16”. E’ più corta di 10 mm, ha un passo più lungo di 20 mm ed è anche più bassa di 15 mm e più larga di 40 mm accentuando le forme sportive e i fianchi larghi.

INUMERI

Il lavoro di riprogettazione di Swift è sintetizzabile in queste cifre: peso di ridotto di 120 kg, silenziosità + 3%, miglioramento aerodinamicità +8%, riduzione raggio di sterzata 0,4 m, 23 mm in più di spazio verticale e laterale per la testa nei sedili posteriori, 20 mm in più di spazio tra i sedili anteriori, bagagliaio cresciuto a 265 litri. Il peso? Appena 840 kg.

TRE ASSISTENTI

Tre «assistenti personali» alla guida «parlano» la nostra lingua: Attentofrena, Guidadritto e Restasveglio. Il primo rileva il rischio di collisione e può attivare la frenata automatica. Gli altri funzionano oltre i 60 km/h.

MOTORI

1.0 BoosterJet 3 cilindri turbo benzina da 112 Cv e 1.2 DualJet 4 cilindri benzina da 90 Cv accoppiabili anche a un automatico 6 marce. Disponibili anche in versione «microibrida» SHVS che eroga per pochi secondi potenza di supporto in fase di accelerazione e ripresa.

LISTINO

Si parte dai 13.990 euro della 1.2 Dualjet Easy, la 1.0 Boosterjet S costa 18.890 euro ma c'è lo sconto di 3.040 euro fino a giugno.