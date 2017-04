La Insignia tutta nuova è Grand Sport

La nuova ammiraglia di Opel del modello precedente conserva solo il nome, Insignia. Diventata Grand Sport per enfatizzarne la sportività e il design da coupé cinque porte, la nuova Insignia cresce nella spaziosità e mette a segno una invidiabile cura dimagrante, avendo ridotto il peso di 175 kg.

Sebbene la nuova piattaforma di Insignia sia stata modificata allungando di 92 mm il passo (ora 2.829 mm) Grand Sport ha sbalzi sensibilmente ridotti - come nei modelli sportivi - e carreggiate aumentate di 11 mm. La silhouette beneficia anche di un cofano molto lungo (che richiama il mondo delle ammiraglie a trazione posteriore, mentre Insignia è una tutto avanti con possibilità di quattro ruote motrici) e di un tetto ora più slanciato e abbassato di 29 mm.

Le forme delle fiancate, muscolose e sottolineate da ‘segnì che enfatizzano l’eleganza e la sportività, si sposano perfettamente con i grandi cerchi e con la nuova griglia prominente che si estende fino ai sottili gruppi ottici anteriori iper-tecnologici.

La nuova Insignia Grand Sport porta al debutto i proiettori IntelliLux Led a matrice di ultimissima generazione che consentono una gestione ideale del fascio luminoso, sia per evitare l’abbagliamento degli altri veicoli, sia per ottimizzare l’illuminazione della strada compresi improvvisi ostacoli come pedoni e ciclisti.

Insigna Grand Sport non è però solo slanciata - con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,26, uno dei migliori del segmento - ma è anche più capiente della precedente, con un vano bagagli che spazia da 490 a 1.450 litri di volume utile.

Molte le altre novità, dai sedili certificati AGR al sistema di infotainment IntelliLink, dal servizio di chiamata d’emergenza e di consierge Opel OnStar (i servizi sono stati ampliati anche alla prenotazione di ristoranti e alberghi) alla connessione wi-fi a bordo tramite hot spot. Guidatore e passeggero anteriore siedono ora tre centimetri più in basso rispetto a prima.

I test condotti in base al ciclo di guida WLTP indicano che il consumo di carburante per i propulsori turbo benzina 1.5 e CDTI 1.6 sono inferiori dal 3 al 10% rispetto ai corrispondenti modelli. Inedito il turbo benzina 1.5 da 165 Cv. Il diesel 2.0 da 170 Cv consente un consumo nel ciclo misto di soli 5,2l/100 km.

La nuova ammiraglia Opel è a listino a partire da 30.250 euro con due allestimenti - Advance e Innovation - oltre a quello Business riservato alle flotte.