Toyota Yaris: l'ora del restyling

EVOLUZIONE

La quarta generazione di Toyota Yaris sbarcherà in Italia a maggio in versione «evoluta». Il listino parte dai 14.950 euro per l’allestimento Cool cinque porte per arrivare a 22.150.



COSA CAMBIA

Oltre 900 componenti sono stati modificati con un investimento globale di 90 milioni di euro. Le novità - come l’affinamento dell’isolamento acustico e del filtraggio delle vibrazioni, che ha ridotto la rumorosità di ben 5,5 dB - non sono però solo nascoste. Il look di Yaris è il frutto di cambiamenti all’anteriore e al posteriore.



FRONTE E RETRO

Il diverso trattamento del frontale dona a Yaris un aspetto più elegante e dinamico: spiccano un nuovo paraurti che si abbassa dai gruppi ottici andando ad avvolgere la griglia trapezoidale mentre la semplificazione della zona attorno al logo Toyota accresce l’impatto dinamico. Al posteriore un nuovo design del portellone lascia spazio all’estensione orizzontale dei gruppi ottici a Led.

INTERNI

Rivisti anche gli interni che risultano meno «giapponesi» e più moderni grazie ai nuovi colori, ai materiali usati per i rivestimenti e agli affinamenti al quadro strumenti. Tutte le Yaris dispongono inoltre del pacchetto Toyota Safety Sense.

NUOVO MOTORE

Inedita la motorizzazione 1.5 benzina VVT-iE che offre un incremento del 10% della potenza - che arriva a 111 Cv - e dei livelli di coppia rispetto al precedente 1.3, migliorando allo stesso tempo i consumi del 12%.

