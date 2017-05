Ssangyong Korando, Suv «macho» ma con stile

Un «macho» in tutto e per tutto, ma che al look ci tiene eccome. Ssangyong Korando si prepara alla bella stagione e si aggiusta l’abito. Pochi interventi, ma indovinati. Nell’aspetto, così come al «cervello». Korando MY17 acquista appeal innanzitutto grazie a raffinati ritocchi al volto. La griglia, per cominciare: in lavatrice la vecchia grata a nido d’ape, spazio ora a un disegno più moderno generato da due sottili listelli sovrapposti. La barra inferiore cromata «ad ali spiegate» trafigge il badge Ssangyong e alle proprie estremità tocca i nuovi fari diurni a Led a 11 diodi luminosi. Nuovi anche gli anabbaglianti Xenon, i fendinebbia inferiori con indicatori di direzione integrati e gli specchietti retrovisori con luci di cortesia. Inalterata la fiancata, fatto salvo per i cerchi diamantati da 18” di nuovo disegno, mentre al posteriore fanno la propria comparsa gruppi ottici a loro volta con tecnologia Led e un inedito paraurti bitono dal quale sbuca il doppio scarico cromato. Stop.

ITALIA PRIMO MERCATO

Ssangyong Korando è da fuori lo stesso di prima, cioè uno sport utility di dimensioni piuttosto compatte (4,41 metri) e di proporzioni armoniose che centrano il bersaglio dei capricciosi gusti occidentali. Di quelli italiani in modo particolare: aprendo la cartina dell’Europa, il Belpaese è per Ssangyong il primo mercato. L’aggiornamento prosegue una volta aperta la portiera: balza all’occhio il nuovo quadro strumenti Super-vision in titanio, «specchietto» personalizzabile in sei colori diversi. I comandi sulle razze del grosso volante ergonomico sono delimitati da modanature cromate, gli interni porta rivestiti di materiali a grana geometrica e finiture in carbonio. La plancia ospita infine alternativamente un display da 7” con funzione mirroring per il collegamento dello smartphone, oppure il monitor di navigazione con software TomTom e connettività Bluetooth. Occhio, perché lo schermo centrale ha un’altra funzione ancora: quella di proiettare le immagini raccolte dalla mini-telecamera anteriore, accessorio che fa il paio con la retrocamera e che risparmierà al proprietario chissà quanti graffi a cerchi e carrozzeria.

486 LITRI

Detto che in prima fila l’arredamento e l’equipaggiamento sono a prova di automobilista esigente, dietro anche in tre si viaggia comodi comodi: il pavimento piatto è una manna, mentre tra la seduta e gli schienali anteriori i polpacci hanno modo di muoversi. Il bagagliaio? 486 litri di capacità e una soglia di appoggio larga e non lontana da terra. Inalterata la gamma motori, sempre composta da un 2,2 litri turbodiesel da 178 Cv e e un 2 litri a benzina da 149 Cv, anche bi-fuel benzina-Gpl. Cambio manuale a sei rapporti, ma esiste anche l’automatico sequenziale a 6 marce di produzione Aisin.

MEGLIO IN OFF-ROAD

Anonimo su asfalto, Korando dà il meglio in fuoristrada: la luce a terra di 180 mm consente di attraversare anche specchi d’acqua di una discreta profondità, mentre angoli di attacco e di uscita favorevoli, quando associati alla trazione integrale inseribile, sono gli attributi di uno scalatore in piena regola. Per tutto il mese di maggio, in via eccezionale il listino parte da 17.950 euro (2.0 benzina Value), con uno sconto su tutta la gamma di 2.500 euro.

L’IDENTIKIT

Ssangyong Korando 2.2 Diesel

Dimensioni lunghezza 4410 mm, larghezza 1830, altezza 1680, passo 2650

Bagagliaio 486/1312 litri

Motore 2157 cc, 4 cilindri in linea, turbodiesel Euro 6. 178 Cv a 4000 giri, 400 Nm a 1400 giri

Trasmissione cambio manuale/automatico a 6 marce, trazione anteriore/integrale

Prestazioni vel. max. 185 km/h, 0-100 km/h in 11”0.

Consumi 6,4 l/100 km (urbano), 5,3 l/100 km (extraurbano), 4,6 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 139 g/km

Prezzi 24.000 euro (Plus), 26.250 euro (Limited)

CI PIACE

Design ammodernato, motore brillante, bagagliaio capiente

NON CI PIACE

Sterzo impreciso alle alte velocità, scarsa tenuta del valore