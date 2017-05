L'automatico manda in pensione il manuale? I 5 miti da sfatare

Chi ha la bontà di seguirci, sa che da parecchio tempo tessiamo le lodi delle trasmissioni che - generalizzando e semplificando - chiamiamo “automatiche”. Il caro vecchio manuale ha fatto il suo tempo e le due obiezioni primarie dei nostalgici “smanettoni” sono francamente risibili: la prima (un must del pubblico femminile) è quella di non essere capaci a guidare con l'automatico. La seconda, un po' più maschile, è che quando si è al volante si vuole essere padroni della cambiata e che solo innestando i rapporti con la leva sul tunnel si ha una vera sensazione di guida.

Un'altra scusa dura a morire riguarda i presunti consumi maggiori con l'automatico mentre l'unica obiezione che ha un senso (ma sempre meno, come vedremo) è che il costo di una trasmissione manuale è inferiore a quella di un automatico. Parlando di segmenti «poveri» (citycar e utilitarie) mille euro possono in effetti fare una grossa differenza anche se è proprio in città che i vari robotizzati, doppia frizione, automatici (e perché no, perfino a variazione continua, anche se questa è un'altra storia) fanno la differenza.

Però sembra che i tempi siano finalmente maturi per un cambiamento radicale: se da anni nei segmenti di lusso la frizione è sparita e praticamente il 100% delle immatricolazioni è “automatica”, nel 2016 il mercato italiano ha visto gli automatici superare per la prima volta quota 20% diventando la seconda motivazione d'acquisto dopo lo stile. Solo agli inizi del Millennio la quota era ridicola, pochi punti percentuali, poi la crescita si è accentuata assestandosi negli ultimi anni intorno al 15-16%, fino all'impennata degli ultimi dodici mesi. Tanto che le previsioni valide fino a un paio d'anni fa di un quarto di immatricolazioni con l'automatico per il 2020 dovranno essere rapidamente riviste. Per dire: il 72% dei grandi Suv oggi monta l'automatico.

Il trend è ovviamente planetario con un mercato stimato a 148 miliardi di dollari nel 2017 per le trasmissioni automatiche: quest'anno la produzione mondiale di veicoli assesterà il manuale al 46,2%, ben 7 punti meno di cinque anni fa, mentre in forte ascesa è il “doppia frizione”, passato dal 3,4 all'8,5%. Germania e Gran Bretagna sono i primi mercati da questo punto di vista mentre l'Italia è da sempre sotto la media Ue.

L'ultimo segnale che “automatico è bello” arriva da Fca. Il campione nazionale esce allo scoperto con un'offensiva massiccia di trasmissioni: si va dai cambi di fornitori esterni (come ZF a 8 e 9 rapporti o Aisin a 6 rapporti) ai brevetti di proprietà, come l'eccellente Dct (Dual clutch transmission) costruito a Verrone, nel Biellese. Bene, per tutto maggio non si pagherà l'automatico nei modelli del Gruppo (sono parecchi, si va da 500X a Jeep Grand Cherokee, dalla immortale Ypsilon alla Giulietta) con un vantaggio che a seconda della tipologia di trasmissione arriva a 2000 euro. Peccato che l'offerta non sia permanente - come in altri casi, ad esempio Twingo - perché se cadesse il tabù del prezzo per l'automatico si aprirebbero spazi di crescita davvero immensi.

Però il segnale che arriva dal Lingotto (che tra l'altro ha appena lanciato il Suv Stelvio esclusivamente con lo ZF) è forte e chiaro: trasmissione automatica significa più comfort e dunque maggiore sicurezza. E poi, come dice Jeremy Clarckson, il “guru” di Top Gear: «Usare oggi il cambio manuale è come lavare i panni al fiume anziché in lavatrice»...

I FALSI MITI DEL CAMBIO AUTOMATICO

1. E' lento, non è sportivo

FALSO Vi siete mai chiesti perché in Formula 1 non c'è da secoli il cambio manuale? Nessun umano è più veloce delle nuove trasmissioni. E poi ci sono le levette al volante: chi vuole smanettare può continuare a farlo senza togliere le mani dal volante

2. Consuma di più

FALSO Al di là che i dati di omologazione dei consumi non sono replicabili nella realtà di tutti i giorni, ormai non ci sono più differenze come un tempo fra manuale e automatico sia nelle auto piccole che nei modelli più grandi.

3. “Non so usarlo”

FALSO La mancanza della frizione rende tutto più semplice. Dimenticarsi del piede sinistro, che anzi ci ancorerà meglio alla guida puntandolo bene a sinistra dei pedali, e poi basta concentrarsi su sterzo, freno e acceleratore. Più semplici le partenze, soprattutto in salita, impossibile sbagliare innesti. Dopo dieci minuti nessuno vuole più tornare al manuale.



4. Costa troppo

VERO/FALSO In alcuni casi è così, ma sempre più il gap si sta annullando. L'iniziativa di FCA ne è una dimostrazione.

5. Manutenzione cara

VERO Automatico non significa che la manutenzione non esiste. Anzi. E' più complessa e costosa. Va sostituito l'olio idraulico e anche il filtro dopo circa 50-60mila km. E in caso di rottura i costi sono elevati.