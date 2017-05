E la C3 monta l'EAT6, l'automatico di nuova generazione

Smontare il cambio meccanico e metter su un più rilassante automatico: ora è la volta di Citroën C3. A beneficiare della nuova generazione della Efficient Automatic Transmission a 6 rapporti (EAT6) è la motorizzazione più brillante della gamma, il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 110 cavalli (PureTech 110 S&S). Cosa abbia di speciale l’ultimo step dell’EAT6, è presto detto: sale in carrozza la tecnologia Quick Shift, per maggiore fluidità e rapidità dei passaggi di marcia. Sotto la gestione di un sistema idraulico, la trasmissione si avvale inoltre di un convertitore di coppia perfezionato che ammorbidisce l’inserimento di ciascun rapporto. EAT6 «new generation» è infine migliore del predecessore grazie a un lavoro di cesello che ha mitigato gli attriti interni, all’utilizzo di convertitori bloccabili che neutralizzano gli slittamenti, e alla compatibilità con la funzione Stop&Start.

Originale nelle forme e nell’accessoristica, si pensi ai caratteristici Airbump laterali e alla tanto «social» ConnectedCam, C3 aggiunge dunque il comfort di cambiata: accompagnata la leva in posizione D, possiamo serenamente dimenticarci di agitare su e giù il braccio destro. La sostanziosa coppia del PureTech 110, 205 Nm a soli 1.500 giri, genera inoltre un naturale effetto trascinamento non appena si solleva il piede dal freno. Nel nevrotico contesto urbano, l’EAT6 ingrana i rapporti al momento giusto e senza provocare alcun vuoto di potenza. E anche lasciandosi alle spalle semafori e strisce pedonali, il sistema reagisce sempre con spirito ed intelligenza: cambio e propulsore dialogano senza interferenze anche in fase di forte accelerazione. E in sequenziale? Salendo di marcia, tutto bene. Scalando, anche meglio: ora infatti la trasmissione accetta persino il salto di un rapporto. Citroën C3 PureTech 110 S&S EAT6 è già a listino al prezzo di 17.300 euro in allestimento Feel e di 18.550 nel top di gamma Shine. Il gap col manuale ammonta a 1.500 euro.