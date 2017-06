La nuova Ibiza Seat ingrana la "quinta"

Da 33 anni la Seat più Seat di tutte è la Ibiza. Anche oggi che il brand spagnolo ha sistemato i conti, sfornato modelli di successo (Leon in primis) e imboccato la redditizia via dei Suv con Ateca - a cui faranno seguito altri due sport utility nell'arco di 24 mesi - la compatta Ibiza resta il modello chiave per la Casa di Martorell.

La generazione numero cinque rilegge in chiave moderna e spigolosa la prima matita di Ibiza, che era di un certo Giugiaro... E lo fa bene, con un look grintoso che nella vista laterale si impone per le spalle di carattere ma sa farsi apprezzare anche per la personalità del frontale dove si assottiglia e si allarga la griglia e per il lunotto inclinato che caratterizza il posteriore.

LA NUOVA PIATTAFORMA

Stesse misure di prima in lunghezza, ma aumentano di parecchio il passo (9,5 cm) e il bagagliaio, e soprattutto la nuova Ibiza si allarga di ben 9 cm ponendo qualche problema se il garage non è dei più comodi. Il segreto delle nuove misure è nascosto dietro alla sigla A0, la nuova versione della piattaforma modulare del Gruppo Volkswagen che debutta proprio su Ibiza. Segreto perché quando la si mette alla prova la Ibiza stupisce per la bontà del telaio, le reazioni sempre composte e l'ottimo inserimento in curva anche quando si utilizza il motore più spinto, quello della versione FR (stilisticamente quella che ci «intrippa» di più).

A proposito di versioni, oltre alla FR allo stesso prezzo di 17.400 euro c'è una variante in chiave più modaiola (Xcellence) mentre l'asticella di partenza al lancio è fissata dalla Style intorno ai 15mila euro. Porte aperte a settembre, poi la gamma si amplierà con la entry level Reference che abbassa il listino alla più mite quota di circa 13mila euro, una versione a metano nel 2018 che per l'Italia potrebbe essere quella più intrigante e il cambio automatico, per ora un'assenza pesante. Al momento sotto il cofano troviamo solo un tre cilindri a benzina declinato in tre step di potenza, 75, 95 e 115 Cv (quest'ultimo solo per la FR). Anche per avere il diesel 1.6 (80, 95 e 115 Cv) bisognerà attendere. La versione con 95 Cv ci è parsa la più equilibrata per un'utilitaria come Ibiza: un po' cupo in avvio, pur non trovando spunti vigorosi in accelerazione, il tre cilindri fa il suo dovere sia in città che in autostrada. Peccato che il pur docile cambio manuale abbia solo cinque marce. La FR più rigida e abbassata di 15 mm è tutt'altra cosa, grazie anche alla possibilità di cambiare settaggio da Normal a Sport.

IL SALTO DI QUALITA'

Dove Ibiza compie uno straordinario balzo in avanti è nell'abitacolo: l'aria di casa (nel senso di Volkswagen) è palpabile. Migliorano di molto i materiali e la percezione di qualità. Si apprezza per posizione e praticità il generoso navigatore da 8” (optional), si è confortati da una batteria ragguardevole di dotazioni tecnologiche per sicurezza e infotainment da segmento superiore grazie alle sinergie con il Gruppo (la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento del pedone è di serie. Al volante la seduta è molto comoda, dietro appena più sacrificata ma comunque sopra la media.

Se vi state immaginando anche una Ibiza a tre porte o wagon, scordatevela: i tempi sono cambiati e alla cinque porte si aggiungerà invece un piccolo Suv di cui per ora si conosce solo il nome, Arona.

L’IDENTIKIT

SEAT IBIZA XCELLENCE 1.0 95 CV

Dimensioni lunghezza 4059 mm, larghezza 1780, altezza 1444, passo 2.564

Bagagliaio 355 litri

Motore 1.0 tre cilindri benzina Euro6, 95 Cv

Trasmissione cambio manuale 5 marce, trazione anteriore

Prestazioni 182 km/h, 0-100 in 10”9

Consumi 4,7 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 106 g/km

Prezzo 17.400 euro

CI PIACE

Design con carattere, ottima qualità degli interni, telaio neutro e bilanciato, bagagliaio capiente, connettività

NON CI PIACE

Freni posteriori a tamburo, listino un po' elevato, manca la sesta marcia