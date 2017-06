Octavia Scout, il 4x4 con lo spirito del Suv

Se è vero che i Suv impazzano, c'è però ancora qualche station wagon capace di dire la sua, magari proprio strizzando l'occhio agli sport utility. Come la Octavia Scout di Skoda, con un allestimento off-road che non è solo estetico ma comprende, oltre alla trazione integrale di serie, un’altezza dal suolo aumentata di 30 mm e un angolo di attacco posteriore più ampio (14,5 gradi).

Inoltre si notano le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori (con finitura argento) e le modanature protettive laterali, che sono però verniciate in tinta con la carrozzeria. Di serie anche il pacchetto "rough roads" con protezioni in materiale plastico per i componenti sottoscocca, per il circuito frenante e per le tubazioni del carburante.

Rispetto alla precedente generazione la nuova Scout (listino da 30.940 euro) è di 2mm più lunga (4.687) e allargata nella carreggiata posteriore (+ 30 mm, 1.539 mm). Aumenta anche il passo a 2.680 mm, a vantaggio dello spazio interno. Come nella Octavia Wagon di nuova generazione, il frontale della Scout propone una calandra più larga e dal look dinamico che è arricchita da fari full Led (a richiesta) con sistema d’illuminazione adattivo. Anche i fendinebbia, posizionati nell’ampia presa d’aria inferiore, utilizzano la tecnologia Led e sono disponibili a richiesta con la funzione «corner» per illuminare la zona interna della curva.

Nell'abitacolo la nuova Scout sfoggia il volante rivestito in pelle a 3 razze riscaldabile con comandi multifunzione, sedili anteriori riscaldabili e dotati di speciali rivestimenti con tecnologia Thermoflux. Non mancano, in questa wagon off-road le soluzioni «Simply Clever» tipiche delle altre Skoda: ad esempio l’alloggiamento per bottiglie nella consolle centrale che consente di aprirle con una sola mano, o la torcia a Led estraibile nel bagagliaio, la cui batteria si ricarica automaticamente durante la marcia. Il bagagliaio è generoso (da 610 a 1.740 litri) e dotato di piano variabile, di scomparto multifunzione, di rete di separazione, quattro ganci portaborse, presa a 12 Volt.

Il motore ideale è il turbodiesel 2.0 TDI Euro 6 (in versione da 150 o 184 Cv) meglio se con il cambio DSG a 6 rapporti. Fulcro del sistema di trazione integrale è una frizione a lamelle idraulica con regolazione elettronica, posizionata davanti all’asse posteriore che distribuisce la potenza in funzione delle circostanze e delle necessità.