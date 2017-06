La nuova 500L cambia: la Cross è più Suv, la Urban strizza l'occhio alla "500"

Ci sono ritocchi che a volte si fatica a riconoscere e ci sono invece interventi capaci di cambiare radicalmente la personalità di un'auto. Come il restyling che ci consegna la Fiat 500L (nuovo il 40% dei componenti) è di quelli pesanti: cambia l'immagine, ora più orientata verso il Suv - passpartù buono per ogni mercato -, cambiano i nomi della gamma che abbandona la Trekking a favore della Cross e la Living a favore della Wagon (7 posti) lasciando alla Urban il ruolo di cittadina tuttofare; cambiano infine gli interni, che fanno un deciso salto di qualità in termini di materiali e infotainment.

VOGLIA DI CROSSOVER

Squadra che vince, dunque, stavolta si cambia. Ma non troppo. L'mpv di Fiat è solidissimo leader di mercato, per cui ritocca quanto basta con stile e sostanza per darsi un tono da crossover.

Partiamo dal design. Il family feeling complessivo si avvicina di più alla «madre» di tutta questa storia, ovvero la 500: le cromature sul frontale e i gruppi ottici a Led integrano a pieno diritto la L nella grande famiglia di 500 e 500X. Migliora nettamente il posteriore dove le luci vengono abbassate e la linea diventa al tempo stesso più robusta e filante.

Se la Urban sfoggia un frontale fighetto con i nuovi «baffi» da Cinquino, la Cross è quella con il carattere più deciso (e che a noi piace di più) grazie alla griglia grintosa, ai paraurti con skid plate, ai nuovi cerchi bicolore diamantati da 17” e all'altezza da terra che cresce di 25 mm (tutt'altro che pochi).

MODE SELECTOR

Già che siamo sulla Cross - che abbiamo testato con il collaudato 1.6 turbodiesel da 120 Cv - notiamo di serie all'interno il nuovo Mode Selector con tre diverse modalità (Normal, Traction+ e Gravity Control) per affrontare terreni sconnessi e discese ripide.

INTERNI, LA MUSICA CAMBIA

Il lavoro svolto in Fiat sugli interni della 500L è forse l'aspetto più tangibile del restyling. Non è solo questione di look ma proprio di contenuti ed ergonomia: intanto la leva del cambio posta più in alto è decisamente comoda, poi il bracciolo centrale e i vani portaoggetti più ami migliorano la funzionalità. Bello il nuovo volante multifunzione e la strumentazione ora con due indicatori circolari con al centro un display grafico a colori di 3,5”. Non c'è paragone con il passato per quanto riguarda il navigatore touchscreen da 7” con sistema Uconnect, che mette finalmente la 500L al pari con la concorrenza.

COME VA

Brillante con il 1.6 turbodiesel da 120 Cv (i benzina sono il 1.4 da 95 Cv e il Twin Air 0.9 da 105, in alternativa i bifuel metano o Gpl oltre al 1.3 a gasolio Multijet), la 500L assorbe discretamente le vibrazioni e soprattutto è molto ben insonorizzata. In città, sperando di non averne bisogno, c'è anche la frenata automatica sotto i 30 km/h che aumenta i contenuti sul fronte della sicurezza.

CONTO ALLA ROVESCIA

Qualcosa di immutato c'è: i prezzi. Debutto il prossimo weekend con prezzi da 15.900 euro ma occhio al finanziamento “menomille” che abbassa di 1000 euro il listino.

L’IDENTIKIT

FIAT 500L CROSS 1.6 DIESEL 120 CV

Dimensioni lungh. 428 Cm, largh. 180, alt. 168, passo 261

Bagagliaio 455 litri

Motore 1598 cc Multijet turbodiesel Euro 6 120 Cv

Trasmissione cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore

Prestazioni vel. 183 km/h, 0-100 in 11”5

Consumi 4,3 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 114 g/km

Prezzo 25.270 euro

CI PIACE

Design frontale e posteriore, qualità degli interni, posizione del cambio, infotainment compatibile con Apple e Android, motore brillante

NON CI PIACE

Buoni ma migliorabili per precisione cambio e sterzo, lo schermo è da 7”, c'è chi ce l'ha da 8”