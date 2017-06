Al volante di Compass, la Jeep che mancava

Dopo sette stagioni di crescita il brand Jeep non si è mai sentito così bene in 76 anni di storia. E allora, forte di 1,4 milioni di pezzi prodotti nel 2016 (nel 2009 erano poco più di 300mila...) e sull'onda di una crescita che in Italia è stata del 600% dal 2013, Jeep morde la fetta di mercato oggi più succulenta a ogni latitudine, quella dei Suv compatti.

Ecco allora Compass, il Suv che mancava tra la best seller Renegade made in Melfi e sua maestà Grand Cherokee. Gli ingredienti sono quelli giusti: intanto il design, in equilibrio tra una storia spigolosa e curve ben dosate che possono intrigare anche il pubblico femminile; poi c'è la sostanza, ovvero la trazione 4x4 «vera», che da queste parti è un po' un marchio di fabbrica; infine - capitolo soft news - c'è spazio in abbondanza a bordo per i passeggeri e una discreta batteria di gadget da millennials, per essere connessi con la quarta generazione di Uconnect, aiutati nei parcheggi in città o salvati dal Forward Collision Warning, rigorosamente di serie.

NEL CUORE DEL MERCATO

Compass si piazza dichiaratamente nel cuore del mercato, un po' più su rispetto ai generalisti (in media 1500 euro) e un po' più sotto dei premium (circa 2000 euro) con una gamma che parte da 25mila euro per sfiorare i 40mila con la Limited 4wd 170 Cv e automatico a 9 marce. Non è solo una strategia di marketing per preparare lo sbarco sul mercato a metà luglio, è tutto vero: superiore a molta concorrenza per capacità fuoristradistiche, funzionalità e design, Compass paga ancora qualcosa rispetto alla fascia alta di mercato per la qualità degli interni e i materiali. E comunque 15mila euro di delta (senza optional) all'interno della gamma non sono proprio pochi.

DESIGN E VITA A BORDO

Se amate Jeep, la firma inconfondibile è nelle sette feritoie d'ordinanza all'anteriore e nei passaruota trapezoidali (ripresi anche sulla plancia); le proporzioni armoniche, la linea laterale che tende verso l'alto e il tetto scuro che snellisce fanno il resto per consegnare al mercato la Jeep dal design più riuscito. Un po' meno brillante all'interno dove si apprezzano i sedili comodissimi (davanti e dietro) mentre non brilla per originalità la plancia che ospita il navigatore (meglio quello da 8”4, gli altri rischiano di «perdersi»). La piattaforma è la stessa di Renegade, ma gli 8 centimetri in più di passo fanno la differenza. Bagagliaio non enorme ma ben sfruttabile con un piano di carico di oltre un metro quadro e il fondo modulabile che partendo da 368 litri può salire prima a 388 e poi a 438. Abbattendo i sedili il volume è di 1251 litri.

PRONTI PER L'AVVENTURA?

L'abbiamo guidata in autostrada e in città (promossa nel primo caso per silenziosità e nel secondo per agilità) dove trascorrerà la maggior parte del suo tempo. Ma chi compra una Jeep magari vuole anche affrontare un bosco o sfidare un tratturo. E in ogni caso se piove o nevica avere una Jeep significa contare su una trazione integrale tosta. Siamo saliti per tratti impervi rocciosi (con la Trailhawk, la più «cattiva») e più che le capacità di trazione - note - ci ha colpito la capacità di assorbimento degli ammortizzatori, davvero notevole. Tra l'altro con l'innovativo “Jeep Skills” si può analizzare sul display tutto quello che fa Compass: inclinazione, trazione ecc.

Brevemente: la trazione 4X4 Jeep Active Drive (anche in versione Low su Trailhawk, in soldoni con le ridotte) è in grado di inviare il 100% della coppia disponibile a qualsiasi ruota. Con il Selec-Terrain si può selezionare Auto, Snow, Sand e Mud per ogni tipo di superficie. Se butta male, c'è la funzione di blocco 4WD Lock. E se l'integrale non serve, un dispositivo di disconnessione dell'assale posteriore aiuta ad abbassare i consumi senza nemmeno farsi percepire.

SOTTO IL COFANO

Riteniamo che in pochi opteranno per il 1.4 Multiair benzina da 140 Cv con il cambio manuale a 6 marce mentre qualche adepto in più dovrebbe avere il collaudato 1.6 Multijet a gasolio da 120 Cv, però il cuore della gamma è tutto nel 2.0 litri Multijet declinabile in 140 e 170 Cv con trazione integrale. Oltre al manuale 6 marce c'è l'automatico a 9 rapporti già visto su Renegade e caldamente consigliato per la capacità di «lettura» del motore in ogni condizione.

L’IDENTIKIT

Jeep Compas 2.0 Multijet 9 marce

Dimensioni lungh. 4398 mm, largh. 1819, alt. 1667, passo 2636

Bagagliaio 368-1251 litri

Motore 2.0 litri Multijet Turbodiesel Euro 6, 140 Cv

Trasmissione 4wd Active Drive, cambio automatico a 9 rapporti

Prestazioni vel. 190 km/h, 0-100 in 9”9

Consumi 5,7 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 g/km

Prezzo 34.000 euro

CI PIACE

Design, spazio a bordo, precisione dello sterzo, capacità off-road, dotazioni tecnologiche di sicurezza

NON CI PIACE

Cintura posteriore scomoda, leva del cambio bassa, la fila posteriore non scorre, baule non enorme