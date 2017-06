L'auto? La proveremo sul divano. Parola di Ford

Spettatori al cinema immersi anima e corpo dentro il film. Pazienti in clinica sottoposti a trattamenti somministrati a distanza. Clienti del supermercato sollecitati a entrare in contatto coi prodotti sugli scaffali in modo completamente diverso, sperimentando una nuova dimensione del concetto di test, di prova, di novità. Nei decenni a venire, la crescente diffusione della realtà virtuale cambierà radicalmente il nostro modo di vivere. Cambierà anche il percorso di acquisto dell’auto.

Ecco perché Ford, dopo già aver integrato i principi della Virtual Reality nella progettazione dei proprio veicoli (al Design Studio di Colonia i designer sono già in grado di «provare» un modello senza la necessità di costruire un vero e proprio prototipo fisico), sta ora esplorando come la tecnologia potrebbe cambiare l’esperienza di scelta e di acquisto dell’automobile.

Ha intenzione di comprare una Kuga? L’Ovale Blu ti regala un test drive sulle dune del deserto. Ma virtuale, senza nemmeno dover abbandonare il divano di casa tua. Interessato alla Fiesta? Una bella prova nel bel mezzo del traffico di Milano all’ora di punta è quel che ci vuole. E così via. Il "try before you buy" arriverà a domicilio e sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Magia della rete, strumento che offre infinite potenzialità, ma che al tempo stesso genera nel consumatore una certa riluttanza all’idea di impegnarsi in concreto.

Prodotti e servizi si stanno perciò adattando ad accontentare una «società della degustazione», una comunità che dà priorità all’assaggio, quindi alla singola esperienza, rispetto all’acquisto e al possesso nel tempo. E se alla base della vendita di un’auto, oltre al fattore economico, un ruolo di primo piano lo riveste la sfera puramente emozionale, ecco che il test drive virtuale rappresenta un fondamentale «primo appuntamento» tra il cliente e la sua possibile prossima auto. Consentendo agli automobilisti di provare i diversi modelli nel momento e nel luogo più adatto alle loro esigenze, e per tutto il tempo che vogliono, la realtà virtuale potrebbe aiutarli ad avere le idee molto più chiare ancor prima di entrare in concessionaria.

Allo studio, addirittura, ci sarebbe un sistema volto a far assaporare ai clienti l’"odore di nuovo" del modello in esame. Per capire se un prodotto rispecchia o meno i propri gusti, le persone impiegano in media circa 180". Questo, che ci crediate oppure no, accade anche per la scelta.