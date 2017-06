Nissan, 10 anni di Qashqai. Ecco come va il nuovo

Nel 2006 era un'idea vincente: la sintesi tra una berlina e un fuoristrada che avrebbe dato il via al fenomeno Suv. Concorrenza: zero. Oggi la vita è più dura, perché i competitors sono la bellezza di 21. Ma a condurre le danze è sempre Nissan: benvenuti al facelift di Qashqai, regina indiscussa dei crossover compatti che a tre anni dal lancio dell'ultima generazione investe in qualità (per gli interni) e tecnologia (siamo nell'anticamera della guida autonoma) aggiungendo qualche rituale ritocco di linea.



CON QUELLA FACCIA UN PO' COSI'

Partiamo dal design, allora. Il frontale diventa un po' più carico, anche se a noi non dispiaceva affatto com'era prima. La firma inconfondibile è la nuova griglia “V motion” ma il tocco di eleganza è il “boomerang” dei gruppi ottici ora con 9 luci a LED diurne. Un po' più robusto il look anche al posteriore grazie al nuovo paraurti. Belli i nuovi cerchi, si spazia da 17 a 19”.



SI ACCOMODI

Nell'abitacolo è più evidente la “cura” dei tecnici Nissan. I materiali migliorano nettamente in qualità, sia nelle plastiche che nella pelle (o tessuto), i sedili con nuovi supporti sono decisamente comodi, i finestrini elettrici diventano tutti e quattro “one touch”. Balza all'occhio il nuovo volante a D tagliato sotto, che facilita l'ingresso, ampliato nella parte superiore per consentire una lettura ideale della strumentazione. Le razze sono infarcite di comandi: quelli a sinistra che comandano il display centrale sono comodi e intuitivi, quelli di destra per il cruise control sono molto meno “user friendly”. Debutta l'Active Return Control che facilita il “ritorno” del volante. Questo, insieme a un albero dello sterzo rinforzato e alle nuove tarature degli ammortizzatori, si traduce in una guida sempre neutra, facile e poco affaticante.



QUANTA TECNOLOGIA

Questo ci offre l'assist per raccontare alcune delle innovazioni tecnologiche introdotte da Nissan. Per quanto riguarda le “frivolezze” citiamo l'ottimo impianto audio Bose, la nuova interfaccia del sistema NissanConnect e un inedito allestimento Tekna+ al top della gamma (non chiedete il prezzo: il listino è in definizione in vista del debutto del nuovo Qashqai a settembre). Sul fronte della sicurezza il consueto safety shield si arricchisce di contenuti, come la frenata d'emergenza che ora scorge anche i pedoni, il sistema di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, lo Stand Still che tiene ferma la vettura per le partenze in salita anche se il cambio è manuale. Ma soprattutto segnatevi sull'agenda primavera 2018, quando su Qashqai arriverà «ProPilot», un sistema di guida (quasi) autonoma che gestisce acceleratore, freno e sterzo in autostrada sia in caso di coda che ad alta velocità.



COME VA

Non cambia il powertrain, quindi la consueta batteria di motori diesel e benzina può accoppiarsi alle 2 o 4 ruote motrici (4wd solo sul 1.6 a gasolio) e al cambio manuale a 6 rapporti o all'automatico, che è un Cvt ma ha il grande pregio di aver eliminato la fastidiosa sensazione di guidare uno scooter. Lo abbiamo provato con il 1.6 turbodiesel da 130 Cv: promosso nel traffico urbano, appena migliorabile nel misto veloce. Importante il lavoro di insonorizzazione, che ha visto aumentare lo spessore dei vetri posteriori di 0,7 mm.