Citroën: C3 Aircross in tre mosse

PEOPLEMINDED

Citroen C3 Aircross nasce da una esplicita domanda di mercato, quella di sport utility di piccole dimensioni. Il mini-Suv francese condensa così in soli 4,15 metri lo stile originale della C3 a guida bassa con un carattere più avventuroso (fascioni paracolpi, barre al tetto) e un baricentro allontanato da terra, per una seduta rialzata che ispira maggior confidenza. Innovativa la formula dei finestrini posteriori a effetto «veneziana».

MODULARITÀ

C3 Aircross offre sedute ampie e confortevoli: migliorano rispetto a C3 standard sia l’altezza al padiglione, sia lo spazio per le gambe. Il divano posteriore è scorrevole e frazionabile in due parti indipendenti, mentre il sedile del passeggero anteriore si ripiega «a tavolino» e consente una lunghezza di carico fino a 2,40 metri.

Eccezionale il volume del bagagliaio: 520 litri. Al comfort di bordo contribuisce infine la luminosità generata dal tetto apribile vetrato di grandi dimensioni. Intelligenti i vani portaoggetti, compresa una vaschetta per la ricarica wireless dello smartphone.

OFFROADPROOF

La funzione di «sport utility vehicle» la risolve il programma Grip Control, centralina elettronica che adatta i parametri dei controlli di trazione e stabilità a seconda del tipo di fondo. Basta uno scatto di rotella, e le ruote della Aircross acquistano confidenza con neve, fango, sabbia o erba bagnata. A blindare la sicurezza in fuoristrada interviene poi l’Hill Assist Descent, sistema che regola la velocità nelle discese più sdrucciolevoli.L.C.