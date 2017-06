Volkswagen, la sesta Polo è diventata grande

Con la sesta generazione della Volkswagen Polo per l’ormai ex «piccola» di Wolfsburg si apre una nuovo capitolo. Ormai ha raggiunto le dimensioni della quarta generazione della Golf, quella lanciata nel 1997 rispetto alla quale con i suoi 4.053 mm è più corta di nemmeno un centimetro ma è più larga di 1,6 e ha 21 litri di più nel bagagliaio (351, 71 più della serie attuale).

Proposta solo con carrozzeria a cinque porte, arriverà a ottobre portando al debutto un quadro strumenti interamente digitale e l'alimentazione a metano (TGI da 90 Cv). A proposito di motori, al lancio la gamma si articolerà su nove unità con potenze da 65 a 200 Cv. Quattro gli allestimenti inizialmente previsti: Trendline, Comfortline, Highline e GTI, quest’ultimo con il nuovo 2.0 TSI da 200 Cv.

Venduta in 42 anni in oltre 14 milioni di esemplari, dal debutto del 1975 la Polo è cresciuta parecchio: allora si fermava a 3,51 metri ed era una citycar. Ora diventa una compatta: rispetto alla generazione attuale è più lunga di 8,1 cm, più larga di 6,9 (1.751 mm senza gli specchietti) e ha un passo superiore di 9,4 cm (2.564 mm) che si traduce ovviamente in maggior spazio nell'abitacolo.

A livello di stile, la Polo conferma la sua forte ispirazione alla Golf. «E’ carismatica come non mai - sottolinea Klaus Bischoff, responsabile stile Volkswagen -. Ha un design di forte impatto che fa apparire la vettura compatta, più sportiva, essenziale e assolutamente originale anche nell’ambito della gamma del Marchio».

A livello di dotazione, sono disponibili molti dei più avanzati sistemi di sicurezza che equipaggiano i modelli del Gruppo, dal Front Assist con frenata automatica di emergenza al Blind Spot Detection per avvisare della presenza di veicoli negli angoli ciechi, dal controllo della velocità adattivo (ACC) che frena e accelera automaticamente anche nella marcia «a singhiozzo» in colonna sino al sistema di assistenza all’uscita dal parcheggio.

Tra gli optional, l’assetto Sport Select con ammortizzatori a taratura variabile e la nuova piattaforma digitale We by Volkswagen che metterà a disposizione degli automobilisti una serie di applicazioni innovative connesse alla rete Internet, tra cui WePark, al lancio funzionante solo a Berlino, che permette di pagare il posteggio utilizzando il sistema multimediale di bordo. Il listino dovrebbe partire intorno ai 13mila euro.r.m.