Ecco il nuovo Koleos. Arriverà a metà settembre

Con Koleos Renault completa il rinnovamento della gamma avviato nel 2012 con Clio. Il grande Suv francese già anticipato allo scorso salone parigino, segna un notevole passo in avanti per quanto riguarda lo stile (punto debole della prima generazione) e si prepara al debutto in Italia il 16-17 settembre (il listino prende il via a quota 31.100 euro). Ha un aspetto robusto e riprende il family feeling di Espace e Talisman, a partire dal frontale verticale con la losanga Renault al centro della calandra cromata. Altro segno di appartenenza, sul frontale, è la firma luminosa a “C”.

Lunga 4,67 metri - e con un generoso passo di 2,71 metri - Koleos dà il meglio di sé sui percorsi off-road attraverso l’impiego del sistema all mode 4x4 che ripartisce la coppia motrice tra anteriore e posteriore a seconda delle esigenze.

Il vano bagagli va da 579 a 831 litri e con la funzione Easy break - che consente di ripiegare il divano posteriore in maniera flessibile e modulare - si raggiungono i 1.795 litri di capacità complessiva. Inoltre è disponibile anche il sistema di apertura automatico con il piede sotto al portellone e il gancio da traino motorizzato per rimorchio fino a due tonnellate.

All’interno i sedili propongono una seduta orientata al comfort, il volante è riscaldato mentre il parabrezza ha la funzione autosbrinante. Al centro della plancia campeggia l’ampio tablet con sistema R-Link 2 compatibile con Apple Carplay e Android Auto ed è disponibile, a seconda dell’allestimento, il sistema audio Bose con 13 altoparlanti. Non solo intrattenimento ma anche tecnologia volta alla sicurezza con sistemi di assistenza alla guida come la frenata di emergenza attiva, la segnalazione dell’angolo morto e l’easy park assist.

In Italia Koleos arriverà in tre allestimenti differenti (Zen, Intens e il top Initiale Paris) e sono previsti esclusivamente motori a gasolio: il 1.6 dCi da 130 Cv e il 2.0 litri dCi da 175 X-Tronic, quest’ultimo disponibile anche con trazione 4x4. I consumi medi dichiarati promettono 20 chilometri con un litro.

Renault insomma va a completare l'alto di gamma dei propri Suv in un momento in cui gli sport utility di segmento D hanno registrato un incremento del 63% in Europa. Una corsa inarrestabile che coinvolge non più solo i costruttori premium ma anche i generalisti, come i «cugini» Nissan, ma anche Skoda e Kia. r.m.