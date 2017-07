Velar, tutto il fascino di Range Rover

Da Londra alla Motor Valley emiliana. Da un tempio dell’arte contemporanea come il London Design Museum, sede in marzo della premiere mondiale, a una cornice come «Ruote da Sogno» che tra i collezionisti di auto e moto d’epoca è a sua volta luogo sacro di pellegrinaggio. Raffinata e un po’ snob, Range Rover Velar frequenta solo circoli esclusivi: il maxi-showroom del restauratore reggiano di veicoli storici, all’anteprima regionale del nuovo suv-coupé Land Rover veste a pennello.



Risale alla scorsa settimana la cerimonia di benvenuto che concessionari e clienti dell’Emilia Romagna hanno riservato al quarto modello della gamma Range, delizioso sport utility che per dimensioni (4,80 metri) e fascia di prezzo (si parte da 58.800 euro) si piazza a metà strada tra la Evoque e la Range Rover Sport. Realizzata sul medesimo telaio Jaguar F-Pace, la Velar coniuga dunque la sensualità della Range più piccina, vero e proprio fenomeno sociale e commerciale, con l’abitabilità e le proprietà off-road del Range Sport: trazione integrale e sospensioni a controllo elettronico sono di serie.



A giudicare dall’accoglienza, non passerà molto tempo prima di vederne circolare anche alle nostre latitudini una flotta assai nutrita. Velar piace innanzitutto perché associa il classico frontale di famiglia, con il caratteristico cofano a conchiglia, a una fiancata scultorea (cerchi da 18” a 22”) e soprattutto a un lato B mai visto prima, slanciato dai sottili gruppi ottici e rassodato dall’estrattore con terminali di scarico rettangolari.



Lo stile inedito non porta via spazio ai bagagli: da 673 a 1.731 litri di capacità di carico. Ma il capolavoro è in abitacolo: apri la portiera (con maniglie estraibili) e di fronte a te una plancia a doppio display (Touch Pro Duo) per gestire in punta di dita sia le funzioni di bordo, sia la dinamica della vettura (Terrain Response 2). All’occorrenza, lo schermo principale si orienta verso il guidatore. Il resto lo fanno il quadro strumenti digitale da 12,3”, sedili automassaggianti, inserti in pelle scamosciata, finiture in legno, argento o carbonio.



I motori? Un 2 litri 4 cilindri a gasolio da 180 o 240 Cv (serie Ingenium) e un 3 litri V6 da 300 Cv, in attesa che debutti anche il 2.0 benzina da 250 Cv. Quattro infine i livelli di allestimento (Velar, S, SE, HSE), fatta eccezione per lo speciale standard della versione di lancio First Edition (112.000 euro…). Da Ruote da Sogno parte l’avventura di un’auto che già popola i sogni di tutti, ma che pascolerà nel giardino di casa dei ricchi.