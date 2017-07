Arriva la prima Mini con la spina

La stessa potenza di una John Cooper Works, o quasi, per un grado di consumi tre volte inferiore. Il debutto della variante ibrida plug-in di Mini Countryman, nome in codice «Cooper S E ALL4», ci costringe a dissociare una volta per tutte l’idea di prestazione a quella di dissipazione di energia. E a rafforzare la fiducia in una fonte di alimentazione, quella estrapolata dalle batterie ad alta tensione agli ioni di litio, che applicata alla mobilità di oggi e domani è come il cacio sui maccheroni.

L’elettrico puro può attendere, quando l’abbinamento tra un 1.5 tricilindrico turbo benzina da 136 Cv e un modulo sincrono da 88 Cv, nel nostro caso collegato all’asse posteriore (ecco perché ALL4), comporta un fabbisogno di appena 2,2/2,3 litri di carburante ogni 100 km (ciclo di omologazione Ue), generando inoltre un output di sistema di 224 Cv. Soltanto 7 Cv in meno di Countryman JCW, appunto. Il primo esperimento plug-in hybrid del marchio anglo-tedesco tocca dunque al Suv di casa, un modello del quale ha da poco debuttato la seconda generazione e che per immagine e schema meccanico ben si presta a vestire l’abito «green». Anche se è di giallo, in realtà, che viene verniciata la «S» di Cooper S su griglia anteriore e portellone posteriore.

Sostanzialmente, la Countryman col pollice verde declina in salsa Mini (rivedendo i parametri di potenza e trasmissione) lo schema già adottato dalla sportiva Bmw i8. Tre le modalità di esercizio: richiamando la voce «Auto eDrive» dal «toogle switch» centrale l’auto viaggia a zero emissioni fino a 80 km/h, ricorrendo al motore endotermico a velocità superiori, in caso di forti accelerazioni, oppure quando il livello della batteria è inferiore al 7%. A proposito: con wallbox da 3,6 kW la carica richiede 2 ore e mezza. Con normale presa di corrente, 3 ore e un quarto. In posizione «Max eDrive» la Countryman marcia invece in elettrico fino a 125 km/h, anche per 42 km di seguito (teoricamente), accumulatori permettendo e al netto di violenti «kickdown» sul pedale del gas. «Save Battery», infine, per risparmiare energia elettrica per un secondo momento, sfruttando quindi il solo motore a benzina: ideale per l’autostrada.

Dove semmai la Cooper S E (solo automatica) rivaleggia con «Sua Maestà» John Cooper Works è il prezzo: si parte da 38.050 euro, con una punta di 41.300 euro per l’allestimento Hype. Ma il piacere di guida è eccezionale: coppia istantanea (0-100 in 6”8), silenzio assoluto, infine il classico feeling tutto Mini.