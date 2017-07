Smart Fortwo cabrio elettrica

SMART CITIES

Tra Smart e gli italiani, fu subito amore. In particolare una città, Roma, detiene il record mondiale del maggior numero di Smart in circolazione. Sono la bellezza di 170 mila, 600 delle quali affiliate al programma di car sharing by Mercedes «car2go».

BELLA DI NOTTE

Con l’introduzione in primavera di ForTwo Cabrio Electric Drive (unica convertibile elettrica sul mercato), l’intera gamma Smart beneficia oggi dell’alimentazione elettrica. Un tour per la Città Eterna al calar delle tenebre, col traffico decongestionato, le Ztl libere di essere attraversate e i posteggi (gratuiti) semplici da individuare, il modo migliore per sperimentare i vantaggi della mobilità a zero emissioni e zero ingombri.

PAX ROMANA

Con 160 km di autonomia garantiti dalla batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh, ogni esemplare di Smart Electric Drive (ForTwo, ForFour o ForTwo Cabrio) è il compagno migliore per esplorare Roma in lungo e in largo senza l’ansia da ricarica. Oltre a generare soltanto un sibilo sottile, il motore elettrico da 82 Cv assicura inoltre uno spunto eccezionale (0-60 km/h in 4,2 secondi).

QUANTO (POCO) MI COSTI

All’atto pratico, una Smart ForTwo ED in allestimento Passion (24.756 euro il prezzo finale dopo 36 mesi di finanziamento) richiede per i primi 3 anni un costo mensile (manutenzione, energia elettrica ed Rca incluse) di 433 euro. Contro i 623 euro/mese di ForTwo 70 Urban (15.800 euro) e i 677 euro/mese della 90 Urban (16.989 euro).