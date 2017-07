Anche Audi gioca d'anticipo: interventi su 850mila diesel

Anche Audi gioca d’anticipo e offre ai clienti in Europa e altri mercati un programma di aggiornamento per i modelli con motori diesel Eu5 ed Eu6: un’operazione che - spiega una nota della casa tedesca - interesserà 850 mila automobili nel mondo con diesel a sei e otto cilindri (V6/V8 TDI), cui verrà fornito un nuovo software.

Questo - spiega sempre Audi - "migliorerà ulteriormente le loro emissioni in condizioni di guida reali oltre gli attuali requisiti di legge". L'operazione viene fatta in stretta collaborazione con l’Autorità federale per i trasporti tedesca (Kba) e il servizio verrà applicato anche ai modelli Porsche e Volkswagen con lo stesso tipo di motori, senza spese aggiuntive per i clienti.

L’operazione arriva a qualche giorno di distanza dalla decisione di Mercedes di richiamare volontariamente più di tre milioni di vetture per apportare dei cambi ai motori diesel.