Mille e una Skoda: tutte le anime di Octavia

Viviamo in un mondo dominato da Suv e crossover. Piccoli, medi o grandi, sono sostanzialmente gli sport utility a guidare il mercato da un po' di tempo. Eppure la cara vecchia station wagon è tutt'altro che defunta. In Italia ad esempio conserva saldamente la sua quota non disprezzabile del 7,5%. E leader di mercato tra le wagon compatte (segmento C) è la Skoda Octavia che si prende anche il lusso di essere la station più venduta in Europa.

La vasta galassia Octavia (prezzi da 20.100 euro, a listino anche un modello a metano) a quattro anni dal lancio si concede un ritocco e al tempo stesso si conferma la sintesi migliore del brand ceco in orbita Volkswagen, ovvero un rapporto qualità/prezzo con pochi rivali e una filosofia - quel «simply clever» che abbiamo imparato negli anni - che unisce funzionalità, piccoli colpi di genio e attenzione alla vita automobilistica di tutti i giorni. Ovviamente il facelift vale anche per la berlina...

COSA CAMBIA

Come ogni facelift che si rispetti sono i gruppi ottici a raccontare il cambiamento: spariscono i lunghi «occhi» dei fanali anteriori, ora sdoppiati. Confessiamo che forse ci piacevano di più prima, ma sarà questione di prenderci le misure. Molto elegante invece la griglia. Parecchie le novità sotto il cofano. Intanto c'è il nuovo 1.0 benzina da 115 Cv finalmente abbinabile anche alla trasmissione automatica DSG, il doppia frizione che è uno dei fiori all'occhiello del Gruppo; poi il 1.6 turbodiesel guadagna 5 Cv arrivando a 115, mentre il 2.0 TDI 150 Cv 4x4 può lavorare ora con il DSG a 7 rapporti.

COME VA

Il bello di Octavia è che la gamma è talmente ampia da comprendere modelli molto, ma molto differenti. Ne abbiamo testati un paio, la Scout e la RS. La Scout intanto è solo wagon, ha la trazione integrale a controllo elettronico, protezioni sottoscocca e tre centimetri di altezza in più. Piacevole da guidare su asfalto, non teme l'off-road leggero, ma soprattutto incarna quello spirito vagamente Suv di cui parlavamo all'inizio. Aiutata da un bagagaliaio generoso (da 610 a 1740 litri, volumi da trasloco) e da una buona visibilità è la Octavia che a noi piace di più.

Se invece si vuole sportività basta aggiungere la sigla RS che si traduce nei 184 Cv del 2.0 litri turbodiesel o nei 245 dell'esagerato 2.0 litri benzina. Noi abbiamo guidato il modello a gasolio che spinge con decisione a tutti i regimi. La RS è incollata a terra, anche la wagon: la potenza sfrutta molto bene le doti dinamiche del telaio sia nei cambi di direzione che nei curvoni in appoggio.

SEMPRE CONNESSI

La nuova Octavia punta con decisione su infotainment e connettività con contenuti tecnologici diversi a seconda degli allestimenti (Acitve, Ambition, Design Edition, Executive e Style). Ci piace il navigatore top di gamma da 9,2” rapido nelle elaborazioni e con una grafica sempre ben leggibile (però potrebbe essere posizionato più in alto). I servizi di Infotainment Online sono gratuiti per un anno, poi si possono rinnovare. Il cuore si chiama Care Connect ed è una delle tante carte che Skoda gioca per mostrare un volto all'avanguardia in un Paese come il nostro dove i ridicoli pregiudizi sul marchio sono duri a morire: il servizio di gestione della manutenzione e la chiamata d'emergenza sono gratuiti per 13 anni mentre l'accesso remoto che permette di entrare nelle impostazioni e nello stato della vettura ovunque ci si trovi va rinnovato.