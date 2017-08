La Clio ora gioca a fare la Parisienne

Ah, Parigi! Elegante, romantica, colta. E le donne, che donne! Della Ville Lumière sono lo specchio, così emancipate, così raffinate. Poteva forse Renault, che della propria città si professa tanto innamorata, non omaggiare Parigi e il gentil sesso di un’automobile tutta speciale? Et voilà, Renault Twingo «La Parisienne» come quintessenza dello charme, la grazia, il gusto, in una parola della femminilità, per la quale la favolosa capitale francese è celebre nel mondo.

Se Twingo «Lovely» ne porta in strada il lato glamour, se Twingo GT è voglia di sport allo stato puro, Twingo La Parisienne (edizione limitata nel tempo, un anno di produzione) mette in risalto una volta per tutte le proprietà più femminili che alla citycar francese, una delle utilitarie più amate dal sesso debole (la quota rosa ammonta al 71%), accredita il pubblico di tutta Europa.

La più parigina delle Twingo si presenta dunque avvolta in un ricercato vestito Verde Acqua: ai piedi, cerchi in lega Diamantati Black da 16”. Ad attraversare per esteso la fiancata è poi lo specifico adesivo che riproduce un classico motivo scozzese: richiamo a Renault R4 La Parisienne, modello che la Losanga concepì nel 1963 in partnership con la rivista Elle e che si distingueva proprio per decorazioni laterali in due tipi di tessuto, impagliato e scozzese. «Ca va sans dire», R4 La Parisienne fu un successone.

A ricordare l’eccentrica antenata, a richiesta anche il tettuccio apribile può essere ordinato in tessuto con disegno tartan. Lo stesso motivo che Renault Twingo La Parisienne (sempre in memoria della R4 anni Sessanta) adotta anche per i sedili in pelle e tessuto, per un effetto a quadratini molto retrò, ma al tempo stesso anche molto chic. Sempre il Verde Acqua la vernice scelta per le plastiche, mentre a difendere la privacy dei passeggeri posteriori ci pensano i cristalli oscurati.

Su La Parisienne salgono infine a bordo la funzione Parking Camera con tanto di sensori di parcheggio posteriori, clima automatico, inoltre il pacchetto di infotainment R-Link Evolution con radio Dab e compatibilità con Android Auto. In vendita ad ottobre, con la fase di prelancio che scatta invece il 3 agosto. Disponibile sia in formato SCe 69 S&S (14.550 euro), sia in edizione Energy TCe 90 (15.350 euro). In entrambi i casi, l’opzione del cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti EDC è offerta allo stesso prezzo del manuale.