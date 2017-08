GranCabrio e GranTurismo, l'evoluzione rispetta il Dna Maserati

E' già ora del model year 2018 per la Maserati GT GranCabrio 4 posti e GranTurismo, entrambe proposte ora nelle due varianti Sport e MC. Giunte a una maturità che non ne ha intaccato la bellezza del progetto stilistico di Pininfarina (la GranTurismo è nata nel 2007, la GranCabrio due anni più tardi) le due sportive Maserati vengono ora lanciate con importanti miglioramenti estetici, aerodinamici, funzionali e di confort.

Il restyling ha migliorato l’efficienza aerodinamica soddisfacendo al tempo stesso le normative sulla sicurezza dei pedoni. I nuovi paraurti aggiornano l’impatto visivo, decisamente "aggressivo", senza alterarne il carattere e l’eleganza originali. La calandra esagonale "a muso di squalo" è ora più grande e s'ispira al concept Alfieri aggiungendo un effetto tridimensionale. E’ stata migliorata al tempo stesso la distribuzione del flusso dell’aria ed è stata ridotta la resistenza aerodinamica.

A questo contribuiscono anche le prese d’aria laterali del paraurti che sono state riprogettate anche per spostare in velocità il peso della vettura sulle ruote anteriori. In coda l'elemento distintivo è il nuovo splitter centrale, con un design più aggressivo nelle varianti MC (cambia anche la forma dei tubi di scarico). Nel complesso GranCabrio e GranTurismo presentano una resistenza aerodinamica ridotta da 0,35 a 0,33.

Elegante e raffinato, l’abitacolo delle due nuove Maserati ha un look più lineare e ordinato, e si distingue per gli aggiornamenti all’infotainment, il display capacitivo ad alta risoluzione da 8,4", per i funzionali comandi sul tunnel centrale e per il nuovo orologio a doppio quadrante, vera icona del Tridente.

Al volante delle due nuove GT Maserati si apprezza il carattere unico del V8 aspirato da 4,7 litri assemblato a mano nello stabilimento Ferrari di Maranello. I cavalli sono 460 Cv a 7.000 giri e la coppia massima è di 520 Nm di a soli 4.750 giri. A trasferire la potenza da purosangue ci pensa il cambio automatico ZF a 6 rapporti (MC Auto Shift).

Promosso a pieni voti - nella categoria di eccellenza delle sportive motore anteriore-trazione posteriore - anche il comportamento stradale, reso più preciso anche dalla presenza dei nuovi pneumatici leggeri di quarta generazione Pirelli P Zero che contribuiscono a ridurre le masse non sospese, oltre che migliorare la frenata su bagnato e asciutto (rispettivamente del 4% e del 5%) e offrendo al contempo un aumento del chilometraggio pari almeno al 30%.