Mii FR, la citycar mostra i muscoli

Seat allarga la gamma della city car Mii aggiungendo una nuova versione al top indirizzata in primo luogo alla clientela maschile, come alternativa - in chiave sportiva e più dinamica - rispetto alla più "stilosa" Mii by Cosmopolitan destinata alle donne. Con la nuova versione FR Line 3 e 5 porte - quest’ultima ordinabile a richiesta - Seat dà più carattere alla Mii proponendola sia con la motorizzazione benzina 1.0 MPI 60 Cv (da 12.600 euro) che a metano 1.0 Ecofuel 68 Cv (da 15.150 euro).

Gli esterni della FR - solo nei colori Bianco o Rosso Tornado - sono caratterizzati dal tetto a contrasto in Nero Assoluto, i cerchi in lega da 16" Designed Machined Grey, i vetri posteriori oscurati, gli specchietti esterni in colore Grigio Atomo, gli stickers laterali e posteriori FR line black e il duplice logo FR Line sulla griglia e sul posteriore.

Nell’abitacolo spiccano il volante sportivo e il pomello del cambio rivestiti in pelle con impunture rosse, i sedili con logo FR Line, la console centrale in nero lucido con bordi rossi, il rivestimento del cielo dell’abitacolo di colore nero e il battitacco personalizzato FR Line. Infine, per la sola versione 1.0 MPI è disponibile a richiesta il ruotino di scorta da 14".