Porsche Cayenne, ecco la terza generazione

E tre. Il primo Suv sportivo di Porsche - Cayenne - ha recitato un ruolo primario nella crescita di interesse a livello globale per gli sport utility e ha rappresentato per molto tempo il riferimento a cui hanno guardato tutti i rivali arrivati successivamente al suo debutto nel 2003. Ora arriva la terza generazione. Completamente rinnovato grazie all’adozione di una nuova piattaforma (la PL73 che condivide con Audi Q7 e Bentley Bentayga e che servirà da base anche per Lamborghini Urus) Cayenne innalza le tipiche prestazioni Porsche, ma diventa ancora più pratico da guidare, enfatizzando confort di bordo e praticità nell’uso quotidiano.

L’aspetto esterno di Cayenne è stato ridefinito secondo uno stile che affonda le radici nel DNA della Casa tedesca, ma che vuole sottolineare l’incremento delle prestazioni: ne sono un esempio le prese d’aria anteriori maggiorate e i nuovi elementi orizzontali che lo rendono più largo e atletico, anche da fermo. La lunghezza del nuovo Suv Porsche - che grazie alla nuova piattaforma pesa 65 kg in meno - aumenta di 63 mm (arriva ora a 4.918 mm) e il tetto si abbassa di 9 mm, così che la vettura risulta complessivamente più elegante e slanciata. Aumentano anche il volume del bagagliaio (770 litri, cioè 100 in più) e il diametro dei cerchi (+ 1 pollice) con l’arrivo - per la prima volta - di ruote e pneumatici posteriori più larghi, come nella iconica 911.

Con la terza generazione il Porsche Advanced Cockpit si inserisce alla perfezione in un abitacolo sportivo e lussuoso, sfruttando come elemento centrale il touch screen full HD da 12,3" di ultima generazione, analogo a quello lanciato lo scorso anno sulla Panamera. Il Porsche Connect Plus di serie permette di accedere a Internet e ai servizi online, tra cui il navigatore con informazioni sul traffico in tempo reale. I comandi analogici sulla nuova console centrale servono alle funzioni principali della vettura. In tipico stile Porsche, il guidatore ha davanti a sè il contagiri analogico disposto centralmente e affiancato da due display full HD da sette pollici.

I sistemi di assistenza più importanti comprendono visione notturna con telecamera a infrarossi, assistente per cambio e mantenimento corsia con rilevamento cartelli stradali, assistente al traffico, assistente al parcheggio con telecamera Surround View e il Porsche InnoDrive con Cruise Control attivo. Come la 911 anche il suv Cayenne è ora dotato di asse posteriore sterzante. Accanto a questi elementi da vettura sportiva, anche le caratteristiche dinamiche migliorano ulteriormente grazie alla trazione integrale attiva di serie, al 4D Chassis Control, alle sospensioni pneumatiche a tripla camera e al sistema elettronico di stabilizzazione dei movimenti di rollio Dynamic Chassis Control (PDCC). Cayenne - afferma Porsche - è «puro piacere di guida anche sullo sterrato». L’impostazione standard è la modalità On road. Altre 4 modalità sono utilizzabili nei tratti fuoristrada con fango, sterrato, sabbia o roccia. E’ possibile adattare alla situazione specifica trazione, telaio e blocchi del differenziale.

Passiamo al powertrain: motori turbo e nuovo cambio Tiptronic S a otto rapporti. Al lancio sono previste due nuove unità sei cilindri: il turbo 3.0 da 340 Cv (40 in più del modello precedente) e il biturbo V6 2.9 da 440 Cv della versione Cayenne S (+20 Cv) che permette una velocità massima di 265 km/h e consente - con il pacchetto Sport Chrono a richiesta - di passare da 0 a 100 in meno di 5". Disponibile da subito anche in Italia, il nuovo Suv Porsche ha un listino che parte da 78.030 euro per la versione Cayenne e da 95.598 euro per la Cayenne S.