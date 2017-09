Bmw "risponde" a Tesla: rinnova la i3 e lancia la i3s

C'è fermento nel mondo delle auto elettriche. Anche Bmw reagisce al lancio della "compatta" Model 3 da parte di Tesla e migliora la sua gamma elettrica rivedendo nel design esterno e interno il modello i3 aggiungendo l’inedita variante i3s con prestazioni incrementate.

La berlina i3s - più bassa di 10 mm e più larga di 40 mm - sposta l'asticella verso il mondo delle auto 100% elettriche non destinate esclusivamente al rispetto dell’ambiente ma capaci di soddisfare anche gli amanti della guida sportiva. L'unità elettrica ha un output da 135 kW - 10 in più della i3 "tradizionale" - pur utilizzando la stessa batteria da 94 Ah / 33kWh che era arrivata in gamma nel luglio del 2016 ma che, probabilmente, verrà rimpiazzata a breve da un accumulatore ancora più efficiente.

Secondo le nuove norme di omologazione WLTP l’autonomia arriva a 200 km ma uno dei punti forti di i3 e i3s è rappresentato dalla possibilità di avere il range extender, un piccolo motore a scoppio da impiegare per ottenere energia elettrica supplementare quando la batteria non può essere ricaricata alla rete.

Altra novità presente della Bmw i3s sono i cerchi da 20" con gomme più larghe che va ad aggiungersi al nuovo controllo della trazione DSC - ora montato direttamente nella cpu del motore elettrico - e quindi in grado di lavorare più rapidamente ed efficacemente. I designer di Bmw hanno aggiornato il look con interventi sostanziali nella parte frontale e in coda. Spiccano lo scudo paraurti in tinta carrozzeria con un "segno" nero rappresentato dalla modanatura protettiva che circonda tutto il frontale, i fari Full Led in tutte le varianti e - nella i3s - un diverso trattamento "sportivo" del muso con prese d’aria e spoiler maggiorati.

Debuttano anche le nuove colorazioni Melbourne Red metallic e Imperial Blue metallic. All’interno nessuna rivoluzione ma una gamma più ampia di combinazioni tra colori e materiali, grazie anche al debutto dei livelli di finitura Loft, Lodge e Suite accanto alla versioen standard Atelier. La commercializzazione delle nuove Bmw i3 e i3s inizierà in novembre.