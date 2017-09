Francoforte, ecco tutte le novità. Quanti Suv compatti!

Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia (o quel che resta), Peugeot, DS, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Volvo, Tesla. Alla 67esima edizione dell’IAA di Francoforte (Internationale Automobil-Ausstellung), in programma dal 14 al 24 settembre (12-13 settembre le giornate stampa e operatori), marcano visita la bellezza di oltre dieci Case auto. Si usa dire che gli assenti hanno sempre torto, tuttavia il «pacco» tirato da Fca (presente in fiera soltanto con Ferrari e Maserati), Psa (solo Citroën) e altri «top manufacturer» simboleggia i tempi che cambiano: allestire uno stand in carne e ossa costa molto più di una campagna digitale. Che ha un ritorno, a quanto pare, persino superiore.

RICCHI E POVERI

Detto della nutrita flotta di marchi «fantasma» che volteggerà su Messe Frankfurt, a questo giro la biennale tedesca riserva pur sempre una marea di novità. Buona parte delle quali concentrate in uno spicchio di mercato: esatto, i Suv/crossover di dimensioni medie. La collezione autunno-inverno accontenta ricchi e «poveri», con la seconda generazione di Dacia Duster ad aprire le danze sia in termini di fascia di prezzo, sia molto probabilmente come futuri volumi di vendita. Basta aprire il browser e digitare il nome Duster, per capire quanto febbrile fosse l’attesa per il Suv low cost per eccellenza.

L’offensiva Volkswagen è da far tremare i polsi, e mandare in crisi chi un crossover già possiede: non solo Vw T-Roc, comunque il principale aspirante allo scettro di Qashqai. Il Gruppo svela sulle sponde del Meno anche Seat Arona e Skoda Karoq, fratellini rispettivamente di Ateca e Kodiaq e destinati a suscitare interesse sia per stile, sia per senso pratico, sia per soluzioni tecnologiche.

I padroni di casa di Opel rilanciano con Grandland X, uno dei primi effetti della partnership tra Russelsheim e Psa Groupe (il pianale è il medesimo di Peugeot 3008), e proprio i francesi attraversano il confine a bordo di Citroën C3 Aircross, crossover su piattaforma C3 con terzo finestrino a veneziana e 12 sistemi di assistenza alla guida.

DA EST A OVEST

La risposta coreana al segmento Suv compatti è un mostra a due teste: Hyundai Kona e Kia Stonic puntano su design grintoso, elevata personalizzazione, infine qualità ormai rasente al target premium. E proprio il lusso in miniatura è l’arma in più di Jaguar E-Pace, copia in scala ridotta di F-Pace (-34 cm di lunghezza) ma abitabilità e capacità di carico da segmento D. Avversari? La Bmw X2, anello di congiunzione tra X1 e X3 dalle proporzioni più sportive. Alla X4, per capirci. La pedana dell’Elica ospiterà anche la concept della nuova Z4, già esposta in anteprima a Pebble Beach.

SUPERCAR E DINTORNI

E sempre a proposito di supercar e dintorni, d’obbligo una sosta allo stand Ferrari: la Portofino pensiona la California T e si fregia del titolo di coupé cabriolet più veloce della storia (V8 da 600 Cv). Esordio continentale (dopo la premiere mondiale in Cina) anche per Maserati Ghibli GranLusso, mentre una sorpresa sarà l’aspetto della speciale Mercedes Project One, hypercar in tiratura limitata (già interamente assegnata) che adotta lo stesso powertrain della monoposto di Hamilton. Di tutt’altra pasta il Classe X, luxury pickup che apre alla Stella le porte di un settore in espansione.

FUORI DAL CORO

Altre parole chiave dell’IAA 2017? Audi A8 (ibrida e semi-autonoma), Subaru Impreza (tutta nuova, in patria è già un successo), Renault Megane RS (300 Cv e telaio 4Control), Suzuki Swift Sport. Non è a due passi come Ginevra, ma anche Francoforte merita il pellegrinaggio. Questo, a nostro avviso, è l’anno buono.