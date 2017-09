Le magnifiche 7 di Francoforte

Mercedes Project One La divisione AMG ha prodotto questo "mostro" con la Stella dedicato a pochissimi eletti. Basti dire che il powertrain è lo stesso che che utilizza Lewis Hamilton in Formula 1. Più di mille cavalli, 350 km/h di velocità, un monumento impossibile alla tecnologia.

Ferrari Portofino Una rossa è sempre una rossa. Destinata ad attirare i riflettori anche se l'erede della California ha già messo le ruote sull'asfalto. Segni caratteristici? I cavalli del V8 Turbo sono 600, l'accelerazione da 0 a 100 si fuma in 3"5 per questa convertibile con tetto rigido retrattile, un bel baule capiente e discreta abitabilità, arricchita da due posti aggiuntivi posteriori.

Dacia Duster Piccole low cost crescono. Il brand romeno di Renault alza il tiro per la seconda generazione del suo fortunatissimo Suv che mantiene l'identità e le proporzioni. Si punta anche su colori brillanti (piace l'"orange"), gruppi ottici rivisti con luci diurne a Led, qualche linea più muscolosa e inserti satinati nei paraurti.

Mini Concept Bmw prepara l'inevitabile svolta elettrica di Mini. Per ora è solo un concept dove il logo "E" campeggia ovunque, dalle fiancate agli specchietti retrovisori, ma la caratterizzazione non si ferma all'estetica. L'impronta è tipicamente Mini, ma l'aerodinamica molto più sofisticata. Per fare tanti chilometri è indispensabile anche questa

Kia Stonic Dopo aver conquistato il mondo dei Suv il brand coreano ci prova con un crossover compatto originale nelle linee (ma senza tradire il family feeling) che da giugno fa parlare di sé. Il tetto può anche cambiare colore, gli interni sono raffinati. Ha i numeri per fare breccia anche fra i più giovani (c'è anche un 1.2 per neopatentati)

Volkswagen T-Roc Mancano 25 centimetri per raggiungere la Tiguan, ma in 4 metri e 23 (1,82 la larghezza, 2,60 il passo generosissimo) ma non mancano armonia e personalità. Due allestimenti, verniciatura bicolore, luci posteriori a Led, infotainment con schermo da 8", cerchi da 17'' e la bellezza di 11 sistemi di assistenza alla guida. Si parte da 22.900 euro.

Audi A8 L'ammiraglia di Ingolstadt è sempre una vettura di riferimento. La nuova gereazione punta decisa verso la guida autonoma con diversi dispositivi al debutto. La parola chiave è intelligenza artificiale: praticamente fino a 60 kmh nel traffico autostradale c'è qualcun altro al volante...