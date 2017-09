Gli invicibili Vesco e Guerini trionfano al Gp Nuvolari

Con la vittoria assoluta dell’equipaggio n.84 di Andrea Vesco e Andrea Guerini - Special Team Eberhard, si chiude la 27a edizione del Gran Premio Nuvolari partita tre giorni fa da Mantova. La coppia colleziona il sesto titolo consecutivo (7 in totale) nella corsa in onore di Tazio Nuvolari dopo aver vinto nel 2017 anche la Mille Miglia.



Con un testa a testa al cardiopalma con l’equipaggio italo-argentino (n.11) formato da Juan Tonconogy e Barbara Ruffini alla guida di una Bugatti TYPE40 del 1927, classificatosi al 2° posto, la coppia bresciana, che dopo due giorni in testa alla classifica questa mattina sembrava dover accontentarsi della seconda posizione, conquista infine il gradino più alto del podio con la BMW 328 del 1939 per soli 2 centesimi di secondo. Incredibile recupero per il terzo equipaggio classificato, il n.39 di Belometti - Vavassori con una Fiat 508 Balilla Spider Sport del 1932.



La vittoria evidenzia la straordinaria bravura dei campioni in carica, che per questa edizione avevano appositamente scelto un’auto dal coefficiente inferiore rispetto agli scorsi anni, optando per una macchina del 1939 invece della Fiat 508 S Balilla Sport del 1934.



Dei 300 equipaggi ufficialmente partiti per affrontare i 1050 km di percorso, ben 256 hanno tagliato il traguardo dopo aver attraversato città tra cui le straordinarie Urbino, Arezzo, Siena, Ferrara, passando anche per gli autodromi di Modena e Misano e per località di suggestiva bellezza.



La 27ª edizione conferma il grande successo del GP Nuvolari organizzato da Mantova Corse in collaborazione con ACI Mantova e Museo Tazio Nuvolari. Fondamentale come sempre il contribuito del main partner Audi, presente a Mantova con la leggendaria Auto Union Type D del 1939 del grande Tazio che per i tre giorni di gara è rimasta esposta in piazza Sordello. Una sicurezza per puntualità e presenza, la casa svizzera Eberhard & Co. da sempre Official Timekeeper della manifestazione, che premia i vincitori con due esemplari delle loro collezioni, per l’edizione 2017 due cronografi Tazio Nuvolari Data. Fondamentale anche il contributo di Banca Generali, leader nella protezione patrimoniale e nei servizi di private banking, che ha accolto ospiti e appassionati nello stand allestito in piazza Sordello a Mantova. Da quest'anno anche Red Bull è entrato tra i sostenitori del Gran Premio.