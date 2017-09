Al volante della nuova Volvo XC60. Ecco come va

Più ancora delle station wagon di lunga tradizione, oggi XC60 è il modello che più rappresenta Volvo: dirompente per il design moderno e raffinato della prima generazione nel 2008 - quella che mostrò al mondo la frenata d'emergenza in città e poi per anni la svedese più venduta - oggi la nuova XC60 non spiazza per le linee addolcite, belle ma forse prevedibili, quanto per il telaio che regala comfort e performance da berlina in un corpo da Suv.

Suv, ecco la parola magica del momento. Tutti vogliono la sport utility, Volvo nel mazzo può pescarne addirittura tre: l'ammiraglia XC90 che condivide con XC60 la nuova piattaforma della rinascita di Volvo e l'inedita XC40 che in questi giorni Milano tiene a battesimo per il revealing mondiale. In attesa di capire quanto le tre sorelline svedesi potranno “cannibalizzarsi” (meglio una XC60 alto di gamma o una entry level XC90? è il dilemma), diamo un'occhiata alla novità svedese appena arrivata nelle concessionarie con un listino che parte da 48.500 euro, non esattamente a buon mercato anche se parliamo di qualità davvero alta.

COME E' FATTA

Se vi è piaciuta la XC90 apprezzerete anche la XC60: stesse linee pulite soprattutto davanti, stessa proporzione armonica dei volumi che con queste dimensioni (4 metri e 69) funziona anche meglio. E' un po' più “auto” e mostra meno i muscoli rispetto a prima, però la continuità è garantita dai gruppi ottici posteriori, firma davvero inconfondibile. Comoda la salita a bordo e parecchio lo spazio a disposizione sia davanti che dietro dove ci si posiziona nel consueto salotto svedese, illuminato da tinte e legni chiari come impone il design nordico. L'impronta all'interno è quella vista nella famiglia 90, con il grande schermo centrale in verticale (tutto touch, climatizzazione compresa) e finiture ineccepibili.

EVITA L'OSTACOLO

Poteva Volvo non stupire sul fronte della sicurezza? Il medagliere della Casa si arricchisce di nuovi traguardi. Basterà dire che oltre alla frenata d'emergenza che riconosce pedoni, auto, bici, alci ecc, ora la XC60 è capace anche di sterzare per evitare l'impatto se le condizioni lo permettono. Il dilemma a volte può essere sfidante, ma lo sarebbe anche per l'uomo... Se qualcuno pensa ancora che la guida autonoma sia lontana, comunque, ora è servito. Inutile dire che connettività e sistema audio sono al top (intrigante la App con controllo a distanza della vettura).

COME VA

Ma l'aspetto che ci ha davvero sorpreso è il piacere di guida al volante. Solitamente le “tedesche” hanno un altro passo rispetto a Volvo, la XC60 invece ha un telaio sorprendente che - insieme alle sospensioni (l'anteriore a quadrilatero alto rimanda alla gloriosa Alfa 156) - consente di affrontare il misto veloce con la disinvoltura di una sportiva. Rollio azzerato, sterzo preciso (anche se appena un po' “leggero”), erogazione della potenza immediata e ben gestita dalla trazione integrale, frenata molto decisa. La famiglia dei motori già vista in azione sulle 90 qui si esalta grazie al peso più contenuto.

QUALE SCEGLIERE

Scorriamo infine la gamma. Al lancio due motori diesel (190 e 235 Cv, quello con il Power Pulse), due benzina (254 e 320 Cv) e al top la T8 ibrida da 407 Cv. Dopo l'annuncio della imminente svolta elettrica, però, era lecito attendersi qualcosa in più anche nella parte bassa della gamma. Fra circa un anno le versioni più papabili per il nostro mercato: la D3 da 150 Cv e la trazione anteriore che abbasseranno di 4mila euro l'entry level. Quattro allestimenti: sparito il Kinetic (si parte semplicemente da XC60) restano Momentum, R Design e Iscription.

L’IDENTIKIT

VOLVO XC60 D4 AWD R-DESIGN

Dimensioni lungh. 4688 mm, largh. 1902, alt. 1658, passo 2865

Bagagliaio 505 litri

Motore 2.0 quattro cilindri turbodiesel, 190 Cv

Trasmissione Cambio automatico Geartronic, trazione integrale

Prestazioni 0-100 in 8”4, vel. max 205 km/h

Consumi 5,2 l/100

Emissioni CO2 136 g/km

Prezzo 54.900

CI PIACE

Grande qualità costruttiva, comfort a bordo, comportamento su strada da sportiva, sistemi di sicurezza all'avanguardia

NON CI PIACE

Tasti touch poco pratici, bagagliaio grande ma non enorme, prezzo elevato