Subaru Impreza, la parola d'ordine oggi è sicurezza

Un tempo Impreza faceva rima con rally. Oggi Subaru lascia l’eredità di quell’affascinante passato di feroce sportività alla Wrx Sti, mentre la quinta generazione di Impreza si rivolge ai bravi padri di famiglia alla perenne ricerca di una alternativa a sua maestà Golf. E allora spieghiamo subito perché scegliere la giapponese di 4 metri e 46 oltre che per la tradizionale meccanica sofisticata (trazione integrale simmetrica e motore boxer): in primo luogo la tecnologia d’avanguardia che ruota intorno a EyeSight, gli «occhi» che regolano il patrimonio di assistenze elettroniche alla guida; poi un livello di sicurezza superiore alla media; infine un prezzo competitivo, perché a 19.990 euro non si trova nulla con questi contenuti.

COME E' FATTA

Certo, si obietterà, per scegliere Subaru bisogna avere una certa predisposizione per le linee inconsuete, ma questa volta Impreza sfoggia un look piacevole, semmai tendente all’anonimato: Impreza è una wagon compatta e levigata. Resta più legata ad alcuni bizantinismi del passato la plancia, dove occorre tenere d’occhio la strumentazione, un piccolo schermo in alto al centro della plancia, il navigatore centrale e una buona dose di tasti, compresi quelli che farciscono il volante. Ma una volta presa confidenza con il tutto, la Impreza si gestisce bene.

Come sempre quando si parla di Subaru quello che non si vede è il vero valore aggiunto: intanto la piattaforma, la nuova global platform qui al debutto, è già stata pensata per l’ibrido (fra due anni) e l’elettrico (nel 2021) ed è il cardine su cui si innestano il tradizionale comportamento bilanciatissimo tipico delle Pleiadi e una benedetta ossessione per la sicurezza che hanno dato a Impreza il più alto punteggio mai raggiunto da JNCAP.

OCCHIO DI FALCO

Tutto ruota - dicevamo - intorno all’EyeSight, sistema di telecamere su cui Subaru lavora da 28 anni e che oggi (il debutto europeo è avvenuto nel 2014 con Outback) ha raggiunto livelli di sofisticatissima efficienza riducendo del 61% gli incidenti delle Subaru. Se alcune funzioni ci sembrano quasi scontate nei modelli premium - mantenimento di corsia, frenata di emergenza, adaptive cruise control - Subaru completa il suo bagaglio tecnico con steering responsive light, high beam assist, blind spot detective, rear cross traffic alert e soprattutto l’avviso di ripartenza nel caso in cui il guidatore distratto non si accorge che il semaforo è diventato verde. Ora è più sofisticata anche la frenata di emergenza, ma è l’efficacia generale dell’impianto frenante a essere eccezionale. Provare per credere.

COME VA

Al volante si apprezzano la comodità della seduta, l’assenza di vibrazioni (ottima la rigidità del telaio), la buona visibilità e la velocità del sistema di infotainment (6” di base, 8” salendo di allestimento, con Apple Car e Android). A livello di prestazioni il 1.6 benzina - l’unico propulsore disponibile - non è un fulmine, ma usato con intelligenza è morbido nell’erogazione e parco nei consumi (circa 14 km «reali» con un litro); è abbinato alla trasmissione Lineartronic che è tutt’altro che sportiva ma ha il pregio di essere un Cvt senza sembrarlo.

Un’occhiata infine al listino: si parte a 19.990 euro con la Pure (di serie EyeSight e Lineartronic), si passa alla Style (24.490) e si chiude con la Style Navi (26.490). Golf - ma anche Mazda 3 e Volvo V40 - sono avvisate.

L’IDENTIKIT

Subaru Impreza 1.6 Pure

Dimensioni lungh. 4460, largh. 1775, alt. 1480, passo 2670

Bagagliaio 380/1565 litri

Motore 4 cilindri boxer 1.6 litri benzina, 114 Cv

Trasmissione Lineartronic (Cvt), trazione integrale con ripartizione attiva della coppia

Prestazioni vel. max. 180 km/h, 0-100 km/h in 12”4

Consumi 6,2 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 140 g/km

Prezzo da 19.990 euro

CI PIACE

Trazione integrale, frenata potentissima, ottima visibilità, bagagliaio ampio, comfort a bordo, sistema di sicurezza EyeSight

NON CI PIACE

Motore poco brillante in alto, plancia un po’ troppo «piena», alcuni sistemi di sicurezza solo al top di gamma