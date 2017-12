Jaguar E-Pace, il debutto da Schiatti Fotogallery

BABY JAGUAR

Un cucciolo di Giaguaro si aggira per le strade di città. E a giudicare dall’accoglienza riservatagli dagli abitanti, non farà fatica a trovare casa. Grande festa, giovedì scorso, alla concessionaria Jaguar Schiatti Class di Reggio Emilia, teatro dell’anteprima nazionale del nuovo Suv compatto E-Pace.

PATRIMONIO GENETICO

Jaguar E-Pace segue di qualche mese l’introduzione del fratello maggiore F-Pace. Identico il corredo genetico sportivo e seducente, soltanto declinato in scala minore. Lungo 4,4 metri, il baby Giaguaro è aggressivo ed armonioso di design, ma al proprio interno anche spazioso, tecnologico e sfizioso. Sale a bordo il più evoluto programma Jaguar per la connettività, con tanto di hotspot 4G per collegare fino ad 8 dispositivi in contemporanea. Tecnologie di assistenza alla guida come il Configurable Dynamics (per modulare acceleratore, cambio, sterzo e sospensioni attive) e l’Active Driveline All-Wheel Drive per la distribuzione della coppia sulle quattro ruote ne fanno inoltre uno degli sport utility più sicuri e divertenti da pilotare.

DIESEL O BENZINA?

Nel suo primo anno di vita, Jaguar E-Pace sarà disponibile equipaggiato dal 2 litri turbodiesel Ingenium da 150, 180 o 240 Cv (prezzi a partire da 36.800 euro), e dal pari cilindrata a benzina da 249 Cv o 300 Cv (da 44.400 euro), ambedue abbinati alla trasmissione automatica ZF a 9 rapporti. I modelli First Edition sono caratterizzati in particolare da design e prestazioni superiori. Tre le colorazioni: Caldera Red, Yulong White e Santorini Black.