Jaguar XF Sportbrake, la wagon quasi coupé

Quella delle «sportbrake» è una tipologia cara all’industria britannica dell’auto, un’alternativa più dinamica a Suv e crossover. L’interpretazione che ne offre ora Jaguar, partendo dalla XF, è attraente non solo per la piacevole estetica della coda e per la grande efficienza della carrozzeria (Cx 0,29) ma anche per le qualità di guida e di viaggio.

Rispetto al modello introdotto nel 2013, il progresso si percepisce soprattutto quando ci si muove su strada e si apprezza l’evoluzione della nuova architettura in alluminio - la stessa della berlina XF lanciata due anni fa - e che in questa variante wagon-coupé è stata ulteriormente ottimizzata e irrigidita. Le grandi dimensioni (si sfiorano i 5 metri) e, soprattutto, il diverso layout del pianale offrono una perfetta combinazione tra abitabilità e spazio per i bagagli. Il vano da 565 litri (1.700 abbattendo i sedili) può far concorrenza a un grande Suv o a un Mpv di fascia alta.

Nella riprogettazione di XF Sportbrake tutto - dal cruscotto digitale alla «pulizia» della plancia, dal climatizzatore anche in variante quadrizona all’infotainment con display a sfioramento da 8” - punta a far sentire un vero privilegiato il passeggero, a patto che la scelta nel lungo elenco delle dotazioni sia fatta in modo oculato. A questo riguardo Jaguar Italia propone la XF Sportbrake con tre allestimenti - Pure, Prestige e R-Sport - a partire da 46.780 euro, da combinare con gli allestimenti Portfolio, S e First Edition che aggiungono finiture davvero premium. A tanta opulenza si combina una gamma motori che nel nostro mercato non penalizza chi fa questa scelta: il benzina 2.0 da 250 Cv e i due diesel a 4 e 6 cilindri, rispettivamente con cilindrate 2.0 e 3.0. Ed è proprio il «duemila» Ingegnium a gasolio, che può essere scelto con le tarature da 163, 179 e 240 Cv, a fornire il miglior rapporto tra prestazioni e costi di gestione in funzione delle caratteristiche della clientela (privata o aziendale) del nostro Paese.

Mentre la XF Sportbrake 2.0d da 163 Cv viene fornita di serie con il cambio manuale a 6 marce, tutte le altre versioni sono equipaggiate con l’ottimo automatico a 8 rapporti, ideale per sfruttare il «tiro» tipico dei diesel più performanti e godere delle qualità delle sospensioni e del telaio, più rigido. La XF Sportbrake 2.0d 179 Cv può avere anche la trazione integrale (le altre sono solo posteriori) mentre è di serie nella 2.0d da 240 Cv.