Serie 6 GT, Bmw ridefinisce il concetto di Gran Turismo

Il Gran Turismo secondo Bmw? Quattro poltrone (ma volendo si sta anche in cinque) disposte in un salotto silenzioso lungo qualcosa più di cinque metri. Benvenuti nell'ultima incarnazione della Serie 6, la GT appunto, che va a completare la gamma di Coupé, Cabrio e Gran Coupé mandando in soffitta la vecchia 5 GT. E lo fa partendo da Parma, scelta per la presentazione del nuovo modello alla stampa nazionale.

STATO DELL'ARTE

La Casa di Monaco fa dunque salire la GT nella scala sociale cercando di conferire più dinamismo e sportività (soprattutto nel posteriore che nasconde una piccola ala) al modello targato “5” e togliendo un bel po' di peso - fino a 150 kg - per rendere questa berlinona-coupé cinque porte degna del credo bavarese incentrato sul «piacere di guida». Certo, ci sono Bmw molto più divertenti in termini di handling, ma con questa stazza sarebbe impossibile fare di più e in autostrada siamo all'eccellenza assoluta: il sei cilindri in linea diesel (in Italia è questo «il» motore, soprattutto nella versione da 249 Cv giusto sotto il confine dell'insensato superbollo) spinge che è un piacere nel silenzio più assoluto e al volante non resta che «distrarsi» con il paradiso dei gadget Bmw che significano tecnologia per la sicurezza e infotainment allo stato dell'arte. Peccato che molti contenuti siano solo optional.

ASSETTO VARIABILE

Già in vendita con un listino che parte da 68.100 euro, la Serie 6 GT in un mercato come il nostro è destinata più a fare rappresentanza che a inanellare grandi numeri, però i contenuti «invisibili» sono di eccellenza assoluta. Citiamo allora le sospensioni posteriori ad aria (con 2.000 euro si montano anche all'anteriore) che permettono di abbassare l'assetto di 10 millimetri in velocità e di alzarlo di 20 sotto i 50 km/h; oppure gli oltre 20 tra sensori telecamere che ci introducono nell'era della guida autonoma sotto il vessillo del cruise control adattivo; o ancora le ruote posteriori sterzanti che si traducono in manovre e assetti da manuale. Se poi servisse, è disponibile anche la trazione integrale xDrive.

A BORDO

Difetti? La visibilità posteriore non è da primato e il generoso passo di oltre tre metri se regala centimetri ai passeggeri non aiuta gli scarti veloci. Per chi invece ha bisogno di un «ufficio viaggiante» (a proposito, il listino parte dalla versione Business studiata proprio per le flotte) la funzione Microsoft Exchange permette di sincronizzare mail e calendario del cellulare. Garantisce il cloud, lo stesso che consente di scambiare informazioni con le altre Bmw in circolazione. Lo Steptronic si conferma compagno di marcia fedele, lo sterzo ha la precisione tipica di Bmw anche se il mantenimento elettronico della carreggiata è forse fin troppo deciso. L'ultima sorpresa, visto che siamo sotto Natale, si scopre aprendo la confezione: il portellone posteriore che conferisce dinamismo alla linea da coupé, impreziosita anche dai finestrini senza cornici, si spalanca su 610 comodissimi litri di carico. E si può arrivare fino a 1800. Mica male per una Gran Turismo...



L’IDENTIKIT

BMW 630d xDrive Gran Turismo

Dimensioni lungh. 5091 mm, largh. 1902, alt. 1540, passo 3070

Bagagliaio 610/1800 litri

Motore 2993 cc, 6 cil. in linea diesel TwinPower Turbo, Euro 6. 249 Cv

Trasmissione Steptronic a 8 rapporti, trazione integrale xDrive

Prestazioni vel. max. 250 km/h, 0-100 km/h in 6”0

Consumi 5,5 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 154 g/km

Prezzo da 68.100 euro

CI PIACE

Comfort assoluto davanti e dietro, bagagliaio immenso, tecnologia e infotainment al top

NON CI PIACE

Cinture non regolabili in altezza, un po' troppi contenuti sono optional