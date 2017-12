Jeep svela il Cherokee 2018

Jeep svela la sua seconda novità di fine anno o, meglio, la prima del 2018. La rinnovata Cherokee verrà infatti presentata ufficialmente a metà gennaio al Salone di Detroit facendo seguito alla ultima generazione del Suv più iconico della gamma, il Wrangler, che era stato lanciato a novembre all'Auto Show di Los Angeles.

Dalla prima foto ufficiale della Cherokee 2018 si scoprono profonde modifiche estetiche che, pur mantenendo immutate le fiancate e il giro porte, rendono la nuova edizione più equilibrata nel design senza tradire il Dna del brand.

Il frontale è dominato dalle tradizionali 7 feritoie verticali Jeep, ma è più dinamico, con gruppi ottici di maggiori dimensioni e un fascione paracolpi ben raccordato con prese d’aria e fiancate.

Più equilibrata anche la coda, che beneficia dello spostamento della targa dallo scudo paraurti al portellone e che è caratterizzata da elementi qualificanti, come lo skidplate in metallo, i terminali dei tubi di scarico "disegnati" e ben inseriti nella parte inferiore dello scudo e come il disegno high tech della fanaleria. A Detroit verranno svelate le modifiche alla meccanica e, molto probabilmente, anche la disponibilità di nuove motorizzazioni ancora più efficienti.