Eclipse Cross: il Suv di Mitsubishi in 5 mosse

Si affaccia un nuovo Suv sul mercato: Eclipse Cross di Mitsubishi atteso al porte aperte il 20 e 21 gennaio. Dopo averlo visto in anteprima alla presentazione italiana a Courmayeur e poche ore prima di guidarlo (anche) sulla neve, ecco quali sono i suoi segni particolari in 5 mosse

TENTAZIONE COUPE'

Mitsubishi di fuoristrada e trazione integrale se ne intende (pensate al mitico Pajero o a quante Dakar ha messo in bacheca): oggi si chiamano sport utility e l'offerta spopola. Eclipse Cross va a porsi fra Space Star e ASX, è lungo poco più di 4 metri e 40, e gioca la carta di un design molto deciso: frontale dinamico, forte inclinazione a cuneo, forme scolpite nel posteriore e fiancate che osano parecchio, con una linea tesa nella parte superiore e una sinuosa in basso. Guida alta, tanta luce sotto la scocca ma la sensazione che i tecnici Mitsubishi vogliono dare è quella di un Coupé. E tutto sommato sembrano esserci riusciti

OMOTENASHI

Per i giapponesi è l'attenzione al dettaglio, per Eclipse Cross promettono attenzione maniacale. Vedremo sul campo il risultato. A prima vista è convincente. Piace il tunnel centrale, intrigano i sedili posteriori che scorrono di venti (sì, venti) centimetri e consentono più posizioni del kamasutra

TECNOLOGIA

Touchpad controller nel tunnel centrale, link per lo smartphone sul generoso schermo centrale, head-up display e una sfilza di sigle che si traducono in sicurezza attiva. Uno dei mantra di Mitsubishi è la "cool technology"

163 CAVALLI

Si sceglie fra 2 e 4 ruote motrici, cambi di ogni tipo (manuale, cvt e automatico), cinque allestimenti ma per il momento un solo motore: si tratt del nuovo 1.5 benzina da 163 Cv, 9"8 nello scatto 0/100 e 200 km/h di velocità massima. La promessa è quella di consumi e rumorosità ridotti al minimo. Verificheremo. A fine anno ci sarà anche il diesel 2.2 (evoluzione del propulsore da 150 Cv visto su Outlander) e in un futuro potrebbe esserci una variante ibrida, full o mild per ora non si sa. Per chi ha velleità di coupé forse servirebbe qualcosa di più di un 1.5. Ma il downsizing potrebbe stupirci.

SOTTO I 25MILA

Il prezzo di attacco a 24.950 euro non è male (e quel che serve c'è) ma per il pubblico italiano sa benissimo anche Mitsubishi che le versioni richieste saranno quelle medio alte Intense e Instyle. E qui il listino viaggia fra i 28 e i 30mila euro. Però ci sono 5 anni di garanzia. Che non sono pochi