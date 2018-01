Mitsubishi Eclipse Cross, il Suv con l'anima del coupé

Non è semplice farsi notare nella giungla dei Suv medi che ha invaso il mercato. Mitsubishi per emergere ha scelto la carta dello sport utility in salsa coupé. Il nome era già in casa (ricordate la bella due posti Eclipse?), è bastato aggiungerci un Cross e disegnare un Suv spigoloso come un robot giapponese a partire dall'inconfondibile «dynamic shield» del frontale, intrigante quanto basta e sfacciato al punto da sfidare il CH-R di Toyota.

Già ordinabile con un listino che parte a 24.950 euro ma può levitare molto (troppo?) e pronto al porte aperte del prossimo weekend, il Suv di 4 metri e 40 made in Mitsubishi va a piazzarsi fra ASX e Outlander. E' il prodotto più alla moda della Casa giapponese, dovrebbe intrigare i giovani e magari anche il pubblico femminile. Del patrimonio del brand secolare (la Model A è del 1917...) restano intatti la sportività e la convincente trazione integrale a controllo elettronico che ci ha portato fino a La Thuile sotto la tormenta. Ma attenzione: è un optional da 1800 euro. Cambia lo stile, dalle forme decisamente scolpite, si apprezza l'attenzione per i dettagli e la cura nella ricerca dello spazio, grazie soprattutto alla panca posteriore che scorre di 20 centimetri con i sedili capaci di piazzarsi in otto posizioni diverse.

Al volante si patisce un po' la visibilità: quella posteriore è decisamente compromessa, qualche fastidio lo danno i montanti inclinati; infine per chi è alto la posizione del volante non è ottimale. Per il resto lo sterzo è docile, la frenata ben modulabile, il cambio morbido e preciso. Quanto al motore per ora c'è solo il 1.5 benzina che non è per nulla sottodimensionato. Spinge bene anche in salita a pieno carico (in modalità Eco aiuta a risparmiare ma è «piantato») però è ovvio che il turbodiesel 2.2 atteso a fine anno è più adatto a un Suv come questo.

Dove la Eclipse Cross si fa davvero rispettare è nel capitolo tecnologia: infotainment, head-up display e il touchpad controller sono belli, efficienti e facili da utilizzare anche collegando lo smartphone. La tecnologia si estende anche alla sicurezza, dove Eclipse Cross ha già avuto le cinque stelle sulla propria pagella. C'è più o meno tutto quello che offre oggi il mercato, anche se per qualche contenuto (Blind Spot, Lane Change, Rear Cross) bisogna salire fino alla Instyle. E in cima a tutto la versione Diamond sconfina nel premium.

L’IDENTIKIT

Eclipse Cross 1.5 Intense 2wd

Dimensioni lungh. 4404 mm, largh. 1805, alt. 1685, passo 2670

Bagagliaio da 341-448 litri

Motore 1.5 benzina turbo, iniezione diretta, 163 Cv

Trasmissione cambio manuale 6 marce, trazione anteriore

Prestazioni vel. max. 205 km/h, 0-100 in 10”3

Consumi 6,6 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2 151 g/km

Prezzo 28.450 euro

CI PIACE

Design convincente, ottima abitabilità a bordo, tecnologia d'avanguardia, garanzia di cinque anni, sterzo preciso, buone finiture

NON CI PIACE

Visibilità, mancanza (per ora) del diesel, cambio automatico e trazione integrale cari