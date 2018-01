Nuovo Skoda Karoq, il Suv che fa «sparire» i sedili

Skoda impara in fretta e sforna un altro Suv dopo l'azzeccatissimo Kodiaq. Il fattore “K” stavolta battezza Karoq, Suv medio di 4 metri e 38 che mantiene intatto sia il family feeling del brand boemo (pur essendo parente stretto di Seat Ateca e cugino alla lontana di Vw Tiguan) sia la filosofia «simply clever», ovvero soluzioni intelligenti per la vita a bordo. Qualche esempio? L'ombrellino sotto il sedile, il raschietto del ghiaccio nello sportello della benzina, la luce del bagagliaio estraibile (e magnetica), il gancio di traino ripiegabile, i tappeti double-face con la gomma...

Che dire dell'ennesimo sport utility che con il porte aperte del prossimo weekend si butta nell'arena? Inutile ripetere i ritornelli sulla guida alta e le dimensioni generose, concentriamoci piuttosto sui segni particolari di Karoq.

SEGNI PARTICOLARI

Il primo è lo spazio per i bagagli, da primato assoluto: non è tanto per i 521 litri che diventano 1630 abbattendo i sedili. C'è di più: con il sistema Varioflex che frena, ribalta, rimuove e scompone i tre sedili posteriori, il volume tocca vertici da trasloco (1810 litri) e si personalizza a piacimento.



Gli altri segni particolari sono quelli della connettività (facile l'accoppiamento con qualsiasi smartphone) e dell'infotainment su cui Skoda non risparmia. Radio 8” di serie con Bluetooth, dal secondo livello di allestimento navigatore di serie e al top il Columbus con 64 giga di memoria e gesture control. L'infotainment online è gratis i primi 12 mesi poi si rinnova con 70 euro l'anno, il sofisticato Care Connect (tre anni a richiesta) gestisce attraverso una Sim l'accesso remoto alla vettura con tanto di App, il service proattivo e le chiamate di emergenza.

COM'E' E COME VA

E' chiaro che Skoda non vuole più essere il parente povero di Volkswagen: i prezzi restano concorrenziali ma tutt'altro che low cost, partendo da 23.850 euro per spingersi oltre i 34mila; del resto l'offerta è di alta qualità, a partire dalla qualità dei materiali percepita a bordo. Quanto alla meccanica non ci dilunghiamo perché il banco organi del Gruppo Vw è di provata affidabilità: benzina 1.0 TSI da 115 Cv e 1.5 da 150 Cv, diesel 1.6 TDI da 115 Cv e 2.0 da 150 Cv, anche 4x4. Cambio manuale a 6 marce (buono) o DSG doppia frizione (decisamente meglio). Al volante della 2.0 TDI si apprezzano la visibilità e la chiarezza della strumentazione; stupisce la facilità con cui la trazione integrale affronta ghiaccio e neve anche in salita. Notevole l'insonorizzazione: a 130 km/h in autostrada si chiacchiera con un filo di voce. Simply clever.

L’IDENTIKIT

Dimensioni: lunghezza 4382 mm, larghezza 1841, altezza 1628, passo 2638

Bagagliaio da 521 a 1630 litri (479-588/1605/1810 con Varioflex)

Motore: 2.0 TDI turbodiesel quattro cilindri 150 Cv, 340 Nm tra 1750 e 3000 giri

Trasmissione: Cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti con frizione a bagno d’olio. Trazione integrale

Prestazioni: Velocità massima 195 km/h, 0-100 in 9”3

Consumi: 5,2 l/100 km

Emissioni CO2: 137 g/km

Prezzi: da 31.450 a 34.350 euro

CI PIACE

Dotazione di serie, dispositivi di sicurezza, qualità dei materiali e spazio a bordo

NON CI PIACE

Fruscio aerodinamico alle alte velocità, listino impegnativo, piccoli i cerchi da 17” di serie