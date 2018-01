La nuova Subaru XV esce dal coro. E se ne va in "off-road"

Quando la concorrenza è tanto numerosa, o ti differenzi o sparisci nel mucchio. E così, mentre «gli altri» seguono la strada del crossover da città, Subaru XV esce dal coro e punta tutto sull’off-road. Tutto, o quasi, visto che la seconda generazione del Suv compatto delle Pleiadi non dimentica comunque di curare il proprio aspetto. Lieve l’evoluzione stilistica, più sensibile il passo avanti in termini dinamici.



Già in concessionaria (da 22.990 euro), XV 2018 adotta come Impreza la nuova piattaforma di famiglia (Subaru Global Platform), il doppio più rigida rispetto alla precedente. A trarne beneficio, sia la stabilità su asfalto, sia soprattutto la marcia in fuoristrada, terreno di caccia dove XV (stacco da terra di 22 cm, angoli di attacco e di uscita da guida alpina) si muove come nel cortile di casa. La pendenza vi mette paura? Tasto X-Mode, e l’AWD Subaru indossa i «cingoli».



Un passo indietro al design: frontale mascolino ma armonioso (griglia esagonale, fari ad occhio di falco), fiancate atletiche da Suv tutto d’un pezzo, un tetto arcuato, ma non troppo. Dietro, fari geometrici a sviluppo orizzontale e un accenno di spoiler che non guasta. Dell’abitacolo si apprezzano sia lo spazio, anche in seconda fila, sia l’adozione di plastiche, pellami e inserti metallici più raffinati. Gradevole la grafica del display capacitivo da 8”, ora un tutt’uno con lo smartphone grazie ai protocolli Apple CarPlay ed Android Auto. Cresce leggermente il bagagliaio: 385 litri di capienza (+5 l).



A listino solo due unità a benzina, i boxer 1.6 da 115 Cv e il 2 litri da 156 Cv. Non particolarmente sportivi (un po’ come il cambio a variazione continua Lineartronic a 7 rapporti «virtuali»), ma silenziosi e abbastanza parchi.

Più in là nel tempo, arriverà il Gpl. Quattro allestimenti: Pure, Style, Style Navi e Premium. Tecnologia di sicurezza di alto grado: il programma EyeSight (di serie) include frenata d’emergenza, monitoraggio angolo cieco, cruise control dinamico e altro ancora. Come il Lead Vehicle Start Alert, cicalino che avvisa quando al semaforo l’auto di fronte riprende la marcia. Utile.

L’IDENTIKIT



Dimensioni: lungh. 4465 mm, largh. 1800, alt. 1615, passo 2665

Bagagliaio 385-1310 litri

Motore: 1995 cc, 4 cil. in linea benzina, Euro 6. 156 Cv a 6000 giri/min., 196 Nm a 4000 giri/min.

Trasmissione: cambio a variazione continua CVT Lineartronic, trazione integrale Symmetrical All Wheel Drive

Prestazioni: vel. max. 194 km/h, 0-100 km/h in 10”4

Consumi: 6,9 l/100 km (combinato)

Emissioni CO2: 155 g/km

Prezzi: 29.990 euro (Style Navi), 32.990 euro (Premium)

CI PIACE

Materiali di qualità, buone proprietà in off-road

NON CI PIACE

Risposta cambio Cvt, coppia motrice migliorabile