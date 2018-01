Honda Civic, finalmente il diesel. Il 1.6 spiegato in tre mosse

Honda completa la gamma di Civic (decima generazione, 24 milioni di pezzi venduti dal 1972!) con il motore turbodiesel.

1 Lunga vita al diesel

I motori a gasolio non vanno più di moda soprattutto fra certi sindaci europei? Tranquilli, per un bel po' di tempo i turbodiesel diranno ancora la loro e nel 2021 la quota di mercato in Europa sarà ancora superiore al 30%. Il futuro è ovviamente dei diesel "puliti" come questo 1.6 sul quale i tecnici Honda hanno lavorato in modo certosino riducendo le emissioni di CO2 a 91 g/km (la Sedan, 93 la berlina) a fronte di una potenza più che adeguata al segmento, 120 Cv con una poderosa coppia di 300 Nm a 2000 giro e uno 0-100 in un discreto 10"4

2 Precorre i tempi

Il 4 cilindri Honda i-DTEC è stato profondamente rivisto tanto che risponde già ai requisiti Euro6d per i quali si applica la nuova procedura Wltp che dovrebbe risultare molto più vicina alla realtà rispetto al ciclo Nedc che ci aveva abituato a consumi irreali. Il dato che emerge, proprio per questo, è straordinario perché il consumo promesso da Honda è di 3,7 litri per 100 km. Mica male.

3 Oltre il motore

I tecnici Honda hanno lavorato sotto il cofano per ridurre gli attriti nel motore grazie anche all'adozione di pistoni in acciaio, ma sono intervenuti anche altrove: ad esempio sul catalizzatore, arricchito di metalli nobili (argento) e in grado di aumentare l'efficienza. Migliora anche il cambio manuale sei marce, più fluido e meno rumoroso. A listino la Civic 1.6 turbodiesel parte da 23.800 euro, 1400 in più rispetto alla versione 1.0T benzina. Ormai la prova su strada è vicinissima: fra poco vi racconteremo come va