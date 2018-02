Honda Civic , con il diesel la gamma ora è completa

La crociata contro i motori a gasolio di alcuni sindaci di capitali europee e le norme sempre più stringenti in termini di emissioni non disegnano un futuro roseo per i turbodiesel tanto amati in Italia. Però sarebbe una follia pensare che abbiano il destino segnato, quanto meno nelle cilindrate medio-alte. Anzi, per almeno un decennio resteranno i propulsori di riferimento in termini di efficienza, costi e - perché no - a volte anche di piacere di guida.

COLMATO IL GAP

Honda va allora a colmare quel vuoto parso evidente un anno fa al lancio della decima generazione della gloriosa Civic (4 e 5 porte) quando gli unici motori in gamma erano a benzina. Benvenuto, dunque, al 1.6 i-DTEC che debutterà in marzo con un listino che parte da 23.800 euro, 1.400 più della versione 1.0T.

Diciamo subito che il lavoro degli ingegneri giapponesi è stato certosino nel rinnovare profondamente il quattro cilindri di 1.597 cc che sviluppa 120 Cv con 300 Nm di coppia massima a 2000 giri. Il risultato è duplice: da un lato le prestazioni scaturite dal nostro test con la Civic sono ottime soprattutto per l'elasticità della risposta, l'assenza di vibrazioni e la decisione con cui il motore risponde alle sollecitazioni; dall'altro - e forse è ancora più importante - l'efficienza stupisce in termini di consumi ed emissioni. Attenzione: questa volta non parliamo dei soliti dati irreali omologati sui consumi perché i valori di CO2 del 1.6 (91 g/km per la Sedan, 93 per la berlina) sono stati ottenuti secondo le nuove condizioni dei test Nedc. Il propulsore, anzi, è uno dei primi a essere testato ufficialmente secondo la procedura Emissioni Reali di Guida (RDE) e risponde già agli stingenti criteri Euro6d. Quanto ai consumi siamo nell'ordine dei 3,4 litri per 100 km.

COSA E' CAMBIATO

Senza entrare in eccessivi tecnicismi, si è lavorato per ridurre gli attriti tra l'altro adottando pistoni in acciaio anziché in alluminio recuperando il peso con l'adozione di un albero a gomiti leggero ad alta resistenza. Nuovo anche il turbocompressore mentre sono stati aggiornati gli iniettori per ridurre le emissioni. A livello di catalizzatore l'adozione di metalli nobili (argento) ha portato a un notevole miglioramento dell'efficienza, a beneficio dei polmoni di tutti.

Il 1.6 lavora con un nuovo cambio manuale a sei marce (in estate è atteso l'utomatico a 9 rapporti), preciso e veloce come da tradizione Honda. Soprattutto silenzioso, come lo è il turbodiesel che fornisce risposte quasi da motore a benzina. Di serie c'è anche il sistema di spegnimento al minimo.



L’IDENTIKIT

CIVIC 1.6 i-DTEC SEDAN

Dimensioni lungh. 4648 mm, largh. 1799, alt. 1416, passo 2697

Bagagliaio 519 litri

Motore quattro cilindri turbodiesel, 120 Cv, coppia massima 300 Nm

Trasmissione cambio manuale 6 marce, trazione anteriore

Prestazioni 0-100 in 9”8, vel. max 201 km/h

Consumi 3,4 l/100 km (misto)

Emissioni CO2 91 g/km

Prezzi da 23.800

CI PIACE

Telaio ben bilanciato, cambio morbido, motore silenzioso, connettività ricca e facile, raggio di sterzata, dispositivi di sicurezza

NON CI PIACE

Leva dello schienale poco pratica, design a tratti eccessivo, niente automatico (ma solo fino all'estate)