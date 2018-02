Mazda CX-5 subito amici: il Suv dal feeling immediato

Gira voce che le Mazda odierne siano un vero affare. Non tanto per il prezzo: dalla vicina Corea, ma anche dalla Francia o dal Giappone stesso, giungono a noi proposte più economiche. A fare di una Mazda un prodotto conveniente è semmai il feeling di bordo: la guidi il primo giorno, ed è come se vi conosceste da una vita. E anche chi fosse immune al fascino dei Suv, di fronte a CX-5 di seconda generazione non saprà restare indifferente.

TUTTO CALCOLATO

Il design, innanzitutto: nessun eccesso, ogni dettaglio è invece calcolato per accontentare i gusti maschili, senza per questo «spaventare» il pubblico femminile. La mascherina che collega i gruppi ottici sottili, la cornice dei cristalli che «scappa» verso l’alto e lascia i riflettori alla fiancata muscolare. Piace, piace. Salendo in auto, poi, la simpatia senz’altro crescerà: un abitacolo pulito e ben architettato, una «stanzina» da condividere anche in 5 (ma si sta meglio in 4) e dove individuare subito i pozzetti e le fessure portaoggetti. E in caso di spostamenti a lungo raggio, grazie a un bagagliaio di 463 litri si può caricare anche il superfluo.

IN MARCIA

A proposito di viaggi autostradali: il 2.2 a gasolio da 175 Cv imbottito di tecnologia Skyactiv-D (39.850 in allestimento top di gamma Exclusive) ha un carattere sportivo ma consuma come se fosse un 1.6 (7,5 litri/100 km la media reale). Trazione AWD e cambio automatico a 6 rapporti (non un fulmine nelle reazioni), optional da 2.000 euro (versione provata 43.150), alzano leggermente la media dei consumi. Ma al tempo stesso, sono sigillo di garanzia di sicurezza e comfort di marcia. Un sollievo per chi teme la stanchezza della guida sono anche head-up display (davvero eccellente), mantenimento in carreggiata del veicolo, programma di rilevamento della sonnolenza del guidatore, inoltre il sistema di frenata intelligente alle alte velocità.

SPALLE LARGHE

Mazda CX-5 non è un fuscello di Suv: 456 cm di lunghezza per 184 cm di larghezza. Le «retro» sono talvolta un esercizio di abilità (la telecamera non è efficace quanto un set di sensori acustici), fortuna che in soccorso arrivano sia l’allarme di pericolo in uscita da un posteggio, sia frenata di emergenza posteriore. Fino a 8 km/h, anche guidando «a gambero» la carrozzeria è salva.





LA NOSTRA PROVA

PREGI

Qualità Gli standard premium si avvicinano: plastiche e pellami di prima scelta, assemblaggi precisi

Tecnologia Per grafica e funzionalità, l’head-up display di CX-5 rivaleggia coi proiettori delle auto tedesche

Abitabilità Lo spazio posteriore è raccolto, ma ergonomico. Capiente il bagagliaio

DIFETTI

Trasmissione Il cambio automatico a 6 marce è un po’ lento nella “lettura” del piede

Parcheggi Niente sensori, solo retrocamera. E quando il vetro si sporca, indietreggi alla cieca…